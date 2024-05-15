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ВТБ и НИУ ВШЭ открыли Весеннюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал»

Сегодня в Москве открылась Весенняя школа банка ВТБ и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по направлению «Бизнес-информатика». В этом году участниками весенней школы стали 100 студентов из 25 регионов России и 55 вузов. 

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Сегодня в Москве открылась Весенняя школа банка ВТБ и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по направлению «Бизнес-информатика». В этом году участниками весенней школы стали 100 студентов из 25 регионов России и 55 вузов.

Образовательные школы проводятся ежегодно для участников Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», успешно прошедших дополнительный конкурсный отбор. Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

С 15 по 17 мая студенты смогут принять участие в кейс-чемпионате, разработать концепцию применения инноваций в собственном университете, а также посетить лекции и мастер-классы от ведущих сотрудников банка ВТБ и преподавателей Высшей школы экономики.

В ходе панельной дискуссии на тему «Вселенная возможностей: какие перспективы развития карьеры есть у молодых специалистов в 2024 году?» слушатели узнают, какие профессиональные компетенции сегодня наиболее востребованы и как начать успешную карьеру в ВТБ. На митапах представители ИТ-команды банка расскажут о дизайн-мышлении и особенностях создания инновационных банковских продуктов, максимально отвечающих требованиям современных пользователей. В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать свой бизнес-проект и защитить его перед жюри.

«Банк ВТБ неизменно уделяет большое внимание поиску высококвалифицированных кадров для развития прорывных технологий в ИТ-секторе. Мы ценим возможности привлечения перспективных молодых специалистов в команду ВТБ, поэтому традиционно выступаем организатором олимпиады «Я – профессионал», поддерживаем направление «Бизнес-информатика». Таким образом мы формируем среду для профессионального развития молодых специалистов: получения новых знаний, развития профессиональных компетенций, нетворкинга с экспертами», – рассказал заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

«Сегодня у работодателей особенно высок запрос на компетентные кадры в сфере бизнес-информатики, которые смогут оптимизировать бизнес-процессы и внедрять инновации. Весенняя школа банка ВТБ и НИУ ВШЭ по направлению «Бизнес-информатика» в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» стала точкой притяжения активных начинающих специалистов со всей страны: в этом году участниками стали 100 студентов из 25 регионов, которые представляют 55 российских университетов и филиалов. Уверена, школа станет ориентиром в процессе карьерной навигации наших участников, поможет им построить профессиональную траекторию и получить представление о своей будущей профессии», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

С момента запуска олимпиады в 2017 году ВТБ является главным партнером-организатором по двум научным направлениям: «Финансы и кредит» и «Бизнес-информатика». За это время в сезонных школах приняли участие более 1400 студентов из более чем 65 регионов РФ.

Справка:
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это масштабная площадка для проверки своих знаний и уникальная возможность для студентов российских вузов получить карьерное сопровождение. Олимпиада направлена на проверку теоретических знаний, закрепление прикладных навыков и охватывает более 70 предметных областей: от журналистики до искусственного интеллекта.

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