ВТБ и М2 выяснили, где россияне быстрее всего копят на квартиры

Эксперты банка ВТБ и экосистемы недвижимости М2 («Метр квадратный») проанализировали динамику средних зарплат и стоимости квадратного метра в разных регионах России. Самым доступным жилье - на первичном и вторичном рынке - оказалось в Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Здесь среднестатистический житель может накопить на покупку квартиры примерно на два года быстрее, чем в среднем по России.

Вторичное жилье

Верхние строчки рейтинга по доступности жилья на вторичном рынке занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный и Ханты-Мансийский автономный округа. В этих регионах для покупки средней по площади квартиры (57,6 кв. м) необходимо от 39 до 46 заработных плат. Другими словами, жителям этих субъектов нужно откладывать всю свою зарплату примерно 3-4 года. Для сравнения, в среднем по стране для покупки такого жилья необходимо откладывать весь доход около 6 лет.

Стоит отметить, что в ТОП-15 с самым доступным жильем входят не только субъекты с высоким уровнем дохода, но и те, где он ниже, чем в среднем по России. Лидирующие позиции в списке таким регионам обеспечивает достаточно низкая стоимость жилья. Например, жители Челябинской области, имея ежемесячный доход 71,7 тысячи, могут купить среднюю квартиру за 5 лет и 2 месяца.

Замыкают рейтинг доступности жилья на вторичном рынке Москва, Республика Алтай, Республика Крым, Краснодарский край и Севастополь. В этих регионах для покупки средней по площади квартиры необходимо от 128 до 157 заработных плат.

Также низкие позиции в рейтинге занимают те субъекты, где уровень зарплат сильнее отстает от среднего по стране, чем уровень цен на жилье. Например, в Самарской области средний доход составляет 66 тыс. рублей, что ниже чем по стране. При этом один «квадрат» вторичного жилья здесь стоит 104,5 тыс. рублей - всего на 5% ниже среднероссийского показателя. Вместе с тем, в этом субъекте уровень обеспеченности жильем на начало 2024 года близок к среднероссийскому - 30 кв. м на человека (в среднем по стране - 28,8 кв. м на человека).

Новостройки

Верхние строчки рейтинга доступности жилья на первичном рынке, по данным ВТБ и М2, занимают Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область. Таким образом, ТОП-5 на первичном рынке очень похож на лидеров вторичного рынка. Главное отличие здесь заключается в сроках, необходимых для формирования накоплений.

Например, для покупки средней квартиры на «вторичке» в Магаданской области необходимо откладывать всю зарплату 3,8 лет, а на первичном рынке – чуть больше 4,6 лет. Это связано с текущей разницей цен на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости, которая остается примерно на уровне 44–45%. По итогам 2 квартала 2024 года наибольший разрыв в стоимости «квадрата» жилья наблюдается в Московской, Астраханской и Челябинской областях (70%, 64% и 50% соответственно).

Справочно:

Табл. 1 - ТОП-15 рейтинга по доступности жилья на вторичном рынке

Табл. 2 - ТОП-15 рейтинга по доступности жилья на первичном рынке

*Доступность жилья в разных российских регионах оценивалась на основе данных Росстата о среднемесячной заработной плате в регионах за май 2024 года, о среднем размере квартир и средней цене 1 кв. м общей площади квартир по итогам 2 квартала 2024 года.