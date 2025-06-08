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ВТБ и Фонд защитников природы создадут систему поддержки особо охраняемых природных территорий

ВТБ поддержит проекты Фонда защитников природы ...

Фото: Николай Шпиленок

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ВТБ поддержит проекты Фонда защитников природы по сохранению биоразнообразия России и восстановлению популяции особо редких животных. Банк будет участвовать в мероприятиях по ликвидации последствий экокатастроф, противодействию браконьерству и созданию системы поддержки особо охраняемых природных территорий. Привлекать внимание к экоинициативам партнеры планируют через гранты и волонтерство. Об этом банк заявил в рамках XVI Международного форума «Экология».

Проектами, в которые ВТБ будет вовлечен вместе с фондом, станут помощь в ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, поддержка антибраконьерских и просветительских инициатив на Камчатке, гранты на природоохранные проекты молодых специалистов особо охраняемых природных территорий. ВТБ выступит генеральным партнером фонда и обеспечит финансовую и экспертную поддержку ученым, сотрудникам, волонтерам и общественникам, занимающимся защитой дикой природы.

«ВТБ участвует в проектах по сохранению биоразнообразия и сотрудничает с крупнейшими заповедниками России уже больше 10 лет. Партнерство с фондом позволит объединить ресурсы банка и экспертизу специалистов по охране природы, чтобы совершенствовать профессиональную систему поддержки особо охраняемых территорий. Наши совместные задачи – внедрять современные технологии, инициировать научные исследования, ликвидировать последствия экологических катастроф, развивать волонтерское движение и привлекать в природоохранную область больше молодых, активных и перспективных специалистов», – комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

«У России колоссальные природные богатства. Почти половина площади страны покрыта лесами, но ежегодно мы теряем миллионы гектаров в пожарах и вырубках. У нас богатейшая флора и фауна, но 443 вида зверей и птиц находятся в Красной книге, а состояние 17 – особенно критично. Фонд защитников природы поддерживает профессионалов, чьë дело жизни – забота о природе и охрана ее уникальных экосистем. При этом участие крупного бизнеса в сохранении биоразнообразия особенно ценно и способно помочь выстроить еще более развитую и инновационную систему предотвращения экологических проблем», – отметил Пётр Шпиленок, директор Фонда защитников природы и председатель Ассоциации работников заповедного дела.

Сохранение и развитие заповедных территорий – одно из ключевых направлений экологической повестки ВТБ. Банк сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки. Партнерами банка являются АНО «Амурский тигр» (с 2014 г.) и Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник (с 2020 г.). С 2023 года началось партнерство с ФГБУ «Земля леопарда». ВТБ носит титул Хранителя леопарда, под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов.

Кроме того, ВТБ принял участие в мероприятиях по устранению последствий разлива мазута в Керченском проливе. В 2025 году банк направил на это 25 млн рублей, а в партнерстве с Фондом защитников природы восстанавливает наземную и морскую флору и фауну, очищает от мазута морское дно и береговую линию, оказывает профессиональную ветеринарную помощь птицам и дельфинам, поддерживает волонтеров. Более 10 тысяч клиентов банка также приняли участие в дополнительном сборе средств на помощь птицам, ВТБ удвоил сумму их пожертвований и в результате в рамках акции удалось дополнительно собрать почти 17 млн рублей.

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