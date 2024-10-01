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ВТБ и ДОМ.РФ разместили два выпуска ипотечных облигаций

ВТБ и ДОМ.РФ завершили размещение двух выпусков...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ и ДОМ.РФ завершили размещение двух выпусков облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) общим объемом 150 млрд рублей. Это 11-я и 12-я сделки секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ в рамках выпуска стандартизированных ипотечных облигаций под эгидой Единого института развития в жилищной сфере. Банк является одним из крупнейших оригинаторов в рамках программы ДОМ.РФ, общий объем эмиссий ВТБ превысил 1,15 трлн рублей.

11-й выпуск ИЦБ ДОМ.РФ объёмом 50 млрд рублей обеспечен ипотекой ВТБ, выданной в рамках госпрограмм «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека», размещен со ставкой купона КС+1,3%. Предельный срок погашения данного выпуска – 28.05.2053 года. 12-й выпуск объемом 100 млрд рублей размещен с купоном 8,5% и обеспечен ипотечным портфелем с фиксированной ставкой, выданным банком ВТБ по собственным программам.

Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ:
«Несмотря на продолжающуюся фазу повышения процентных ставок, ипотечные ценные бумаги остаются действенным механизмом привлечения внебюджетных средств. Для банков-оригинаторов это хороший инструмент повышения ликвидности портфеля через операции РЕПО, объем которых по данным ДОМ.РФ во втором квартале 2024 года вырос до 4,5 трлн рублей. Также замена закладных на ИЦБ может дать снижение нагрузки на капитал. Для инвесторов – это надежная квазисуверенная бумага с гарантированным доходом. В текущей финансово-экономической конъюнктуре важно развивать внутренние источники финансирования, и секьюритизация является одним из них. В ближайшей перспективе наш приоритет – поддержание рынка традиционной ипотечной секьюритизации, а также его развитие за счет новых, привлекательных для инвесторов инструментов».

Евгений Дячкин, вице-президент, директор департамента продаж в партнерских каналах ВТБ:
«За последние годы доля льготной ипотеки в ипотечном портфеле банков существенно выросла, поэтому сегодня наиболее перспективна секьюритизация именно таких кредитов. По таким облигациям банк может предложить инвесторам рыночную доходность. Мы успешно реализовали подобные сделки в 2022 и 2023 годах и сейчас разместили очередной такой выпуск. Мы ожидаем, что в целом по рынку ипотечной секьюритизации объем сделок в этом году составит 500-600 млрд рублей, а общий объем ипотечных облигаций в обращении приблизится к 1,7-1,8 трлн рублей».

Елена Музыкина, директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ:
«Для банков ипотечная секьюритизация на платформе ДОМ.РФ даже в непростых рыночных условиях остаётся привлекательным инструментом по увеличению ликвидности активов и поддержки ипотечного кредитования. В то же время для инвесторов ИЦБ – максимально надежный инструмент с вариативной структурой купона, благодаря которому можно получить интересную доходность, в том числе на цикле высоких ставок».

Напомним, что ВТБ с самого начала подключился к программе по выпуску ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ, организовав свою первую «программную» сделку в 2017 году.

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