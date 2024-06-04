ВТБ и Альфа-Банк запускают технологию «Открытого банкинга»

ВТБ совместно с Альфа-Банком на площадке Ассоциации ФинТех реализуют пилотный проект по внедрению стандарта Открытого банкинга (Open banking). Об этом компании сообщили в преддверии ПМЭФ-2024. Новая технология позволит клиентам видеть все свои счета и продукты в одном личном кабинете и там же совершать по ним привычные операции – например, подать заявку на кредит. Полный переход на открытые интерфейсы в финансовом секторе планируется с 2026 года.

В 2022 г. Банк России опубликовал концепцию внедрения Открытых API на финансовом рынке. В рамках нее финансовые организации в обязательном порядке начнут обмениваться по стандарту Open API данными о себе и своих продуктах, передавать друг другу сведения о счетах клиента и его продуктах, инициировать платежи. На первом этапе обмен данными будет обязательным для крупнейших банков, страховых компаний и брокеров, затем к стандартам будут подключаться и другие категории финансовых организаций. Разработка и пилотирование стандартов осуществляется совместно с участниками рынка на площадке Ассоциации ФинТех, которая выполняет роль центра компетенций по Открытым API.

ВТБ и Альфа-Банк сейчас приступили к реализации одного из стандартов открытого банкинга. Участники пилота выстраивают архитектуру системы хранения и передачи данных, чтобы обеспечить 100% защиту данных при информационном обмене. В октябре в тестовом режиме участники фокус-группы из двух банков смогут получить взаимную информацию о своих дебетовых счетах и картах, а также видеть истории операций по ним.

На базе Открытых API может быть создано множество новых сервисов — от классических платежных до инновационных финтех-решений. Для банков с высокой степенью цифровизации использование Открытых API поможет расширить клиентскую базу, повысить лояльность клиентов, а также увеличить объем рефинансирования кредитов.

«Основную пользу открытые интерфейсы в финансах принесут потребителям. Клиенты смогут видеть все свои счета и продукты в одном банковском приложении, выполнять транзакции между ними, вести учет расходов и доходов, получать выгодные индивидуальные предложения от банков. Это улучшит их финансовое планирование и контроль за своими средствами – вся информация будет всегда “под рукой”», — заявил заместитель президента–председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Концепция Open banking сейчас активно развивается на российском рынке, нам предстоит многое сделать — в том числе совместно с ведущими игроками и регулятором выработать стандарты взаимодействия, обмена данными и т.д. Работая сообща, ведущие финансовые институты способны создать бесшовный пользовательский путь для клиента, при этом обеспечить его безопасность на самом высоком уровне», — сообщил заместитель президента–председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Наличие у банка решений, соответствующих стандартам Open Banking, позволит значительно улучшить цифровой клиентский опыт для розничных и корпоративных клиентов, а также поддержать ускоренную реализацию большого количества бизнес-кейсов, требующих легального унифицированного обмена персональными данными, банковской тайной через цифровую дистрибуцию банковских продуктов и сервисов на площадках, доступ к которым ранее был затруднителен», — сообщил директор по развитию цифровых каналов, старший вице-президент Альфа-банка Дамир Баттулин.

Важным условием обмена данными является получение согласия у клиента. Сейчас Минцифры при участии Банка России работает над созданием Платформы коммерческих согласий на базе портала «Госуслуги», где будут храниться согласия клиентов на обмен их данными по стандарту открытых интерфейсов. Внедрение обязательного использования Открытых API для участников финансового рынка будет происходить поэтапно с 2026 г.

Справка:

В финансовой сфере Open API – это открытые интерфейсы, через которые сторонние сервисы взаимодействуют с системой банка и обмениваются с ней данными. Это могут быть, например, сервисы других банков, или страховых и брокерских компаний. Перейти на Открытый банкинг смогут только те организации, которые прошли техническую проверку своего ПО на соответствие стандартам Банка России и стали доверенными участниками среды открытых банковских интерфейсов.

Платформа API ВТБ была создана в рамках технологической трансформации банка и представлена рынку в начале 2021 года. В 2022 году завершился переход платформы на российское импортонезависимое программное обеспечение. Здесь опубликовано более 2,7 тыс. готовых к подключению интерфейсов, в том числе для работы со страховыми компаниями, взаимодействия с дочерними структурами Группы ВТБ, лидогенерации и т.д. Еще более 5 тыс. API — в разработке.