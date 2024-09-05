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ВТБ готов масштабировать опыт строительства кампусов

Группа ВТБ, которая участвует в проекте Межунив...

Фото: пресс-служба ВТБ

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Группа ВТБ, которая участвует в проекте Межуниверситетского кампуса в Челябинской области и в финансировании строительства учебных корпусов и общежитий колледжа «Алабуга Политех», готова масштабировать свой опыт на новые объекты – в том числе те, строительство которых поручил Владимир Путин. Об этом заявил член правления Виталий Сергейчук в ходе Восточного экономического форума.

«Частные инвестиции в социальной сфере не только возможны, но и уже показали эффективность. Здесь у нас накоплен уникальный опыт – как в сфере образования, так и в области медицины. Проектам по строительству инфраструктуры мирового уровня для высших учебных заведений поможет более активное привлечение частных инвесторов в формате концессий или ГЧП и запуск коммерчески привлекательных проектов, формирующих городскую среду вблизи кампусов», - сказал он.

Сегодня президент России Владимир Путин поручил построить несколько новых межуниверситетских кампусов, в том числе в Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском.

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