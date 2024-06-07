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ВТБ готов к расширению пилота по цифровому рублю

Участники фокус-группы протестировали оплату цифровой национальной валютой в 30 торгово-сервисных компаниях в 11 городах, которые были выбраны банками и регулятором.

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Участники фокус-группы протестировали оплату цифровой национальной валютой в 30 торгово-сервисных компаниях в 11 городах, которые были выбраны банками и регулятором. В рамках пилота отработаны операции по открытию счетов в цифровых рублях, переводы между физлицами и оплата цифровыми рублями товаров, работ и услуг в точках продаж по QR-кодам. ВТБ готов к расширению состава участников и типов операций в рамках пилота.

ВТБ первым из российских банков в августе 2023 года запустил операции в цифровых рублях в рамках пилота. Участники фокус-группы в режиме реального времени протестировали переводы между физлицами, включая разовые и постоянные автоплатежи, а также оплату цифровыми рублями товаров и услуг контрагентов. Среди них – ряд заправочных станций «Лукойл», где можно приобрести топливо, напитки и снеки, «Ростелеком» – онлайн оплатить связь, интернет или доступ в цифровой кинотеатр, «Московский метрополитен» — оплатить карту «Тройка», а также благотворительные фонды «Линия жизни» и «Детские Деревни-SOS» – туда можно перевести пожертвования.

Участники пилотного проекта могут в том числе снять наличные через перевод средств со счета цифрового рубля на безналичный счет в любом из 14 000 банкоматов ВТБ по всей России. Для этого деньги со счета цифрового рубля нужно перевести на свой банковский счет, а затем привычным образом можно снять наличные в банкомате. В прошлом году ВТБ первым из российских банков представил реализацию в тестовой среде трансграничных B2B-переводов в цифровых рублях из России в Беларусь.

На следующих этапах тестирования цифрового рубля участники рынка расширят перечень операций, включая оплату по динамическому QR-коду и переводы между юрлицами. Кроме того, кратно увеличится число участников фокус-группы, сообщал Банк России.

«Участие в тестировании цифровой национальной валюты дает нам возможность одними из первых понять весь потенциал технологии и максимально адаптировать ее для клиентов. Мы заинтересованы в масштабировании цифрового рубля, в том числе в расширении участников фокус-группы, числа контрагентов, видов операций на платформе Банка России. Реализация проекта позволит повысить стабильность и безопасность финансовой отрасли страны, особенно актуальные в период санкционного давления на экономику и финансовую сферу, когда российские банки были отключены от международных платежных систем», — заявил заместитель президента–председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

ВТБ уделяет серьезное внимание вопросам безопасности взаимодействия платформы цифрового рубля и финансовых посредников. В рамках проекта используются самые надежные средства информационной безопасности и криптографической защиты. Цифровой рубль – цифровая форма российской национальной валюты, которую выпускает Банк России. Помимо ВТБ, в пилоте цифрового рубля принимают участие 11 банков.

«На следующем этапе развития проекта важно расширять круг его участников, особенно за счет юридических лиц — торгово-сервисных предприятий, которые могли бы обеспечить дополнительные возможности для использования цифрового рубля. Пилотирование с большим количеством компаний позволит дать еще один импульс развитию проекта и посмотреть по-новому на ключевые преимущества национальной цифровой валюты для клиентов. Мы как банк – участник проекта открыты к такому сотрудничеству», — сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Справка:

Цифровой рубль – цифровая форма российской национальной валюты, которую выпускает Банк России. Помимо ВТБ, в пилоте цифрового рубля принимают участие 11 банков.

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