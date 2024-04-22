Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ досрочно отменит комиссию за переводы по СБП

ВТБ досрочно отменит комиссию за переводы по СБП

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

ВТБ принял решение досрочно отменить комиссию за межбанковские переводы по СБП. С 23 апреля лимит по ним увеличивается до 30 млн рублей в месяц без комиссии. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Переводы по номеру телефона уже давно стали самыми востребованными операциями среди россиян благодаря простоте и удобству. Ежегодно число новых пользователей кратно растет. ВТБ заранее подготовился к увеличению лимита за переводы через СБП и в этом году радикально обновил набор повседневных сервисов для розничных клиентов. Мы отменили комиссию за оплату ЖКХ и других услуг, ввели специальные надбавки по вкладам, а с 1 мая – обновим программу лояльности, вернув привычный всем кешбэк рублями, улучшили условия для зарплатных клиентов. Увеличение лимита по переводам через СБП позволит клиентам бесплатно переводить средства между своими счетами и с выгодой использовать продукты и услуги в наиболее подходящем банке. Мы поддерживаем это решение регулятора, которое точно окажется на руку каждому клиенту», – комментирует Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

В рамках нового закона финансовые организации с 1 мая должны сделать бесплатными перечисления по СБП и реквизитам клиентов между собственных счетов до 30 млн в месяц. Для клиентов ВТБ новые тарифы вступают в силу с 23 апреля, переводы на свой счет по реквизитам и самому себе в другой банк через СБП будут бесплатными на сумму 30 млн рублей в месяц. С 1 мая можно будет также пополнить свой счет на эту сумму в ВТБ без комиссии.

Для переводов клиентам других банков ВТБ сохраняет текущие тарифы. Переводы через СБП другим лицам бесплатны до 100 тыс. рублей, свыше этой суммы - 0,5%, минимум 10 рублей, максимум 3000 рублей. Для зарплатных клиентов, в т.ч. настроивших автопополнение по СБП с другого банка на сумму 9000 рублей в месяц, уже с 1 апреля увеличен лимит на бесплатные переводы СБП до 1 млн рублей при оплате покупок картами ВТБ от 10 тыс рублей в предыдущем месяце.

Рекордное число переводов клиенты ВТБ совершили внутри России в прошлом году – 1 млрд транзакций, это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. За первые три месяца этого года объем исходящих переводов по сравнению с январем - мартом 2023 года вырос на 80%, составив 969 млрд рублей. Более 80% клиентов банка переводят через СБП.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запретят строить в 24 зонах подтопления

Новости России

час назад

ВТБ досрочно отменит комиссию за переводы по СБП

помор тараканов в москве санузел

Новости Казани

11 часов назад

Городу-побратиму Казани Гуанчжоу угрожает масштабное наводнение

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

первая замена масла на новом авто в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани отреставрируют бывшую Никольскую единоверческую церковь

Новости Татарстана

день назад

Казанская блогерша, которая обманула татарстанцев, снова продает туры

Новости Казани

день назад

В Казани загорелись строительные леса на стройке гостиниц у «Миллениума»

Новости Татарстана

день назад

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Казань – Оренбург»

Новости Татарстана

день назад

В понедельник татарстанцев ожидает 29-градусная жара
Новости Казани
5 часов назад

Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани

Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани

Новости Татарстана

час назад

В Казани задержали водителя Мицубиси, катавшего людей на крыше и капоте у Кремля

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

3 часа назад

Набережные Челны оказались выгоднее Казани по доходности вложений в недвижимость

Новости Татарстана

3 часа назад

Дороги в промзоне Нижнекамска планируют отремонтировать в течение 2 лет
Ночью удар молнии уничтожил клуб в селе Ислейтар Атнинского района Татарстана
Новости Татарстана
час назад

Ночью удар молнии уничтожил клуб в селе Ислейтар Атнинского района Татарстана

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани уже с 23 апреля стартуют опрессовки тепловодов тепловых сетей

Новости Казани

5 часов назад

Из-за ремонта водопровода два района Казани останутся без воды

Новости Татарстана

5 часов назад

Гендиректором казанского «Водоканала» стал Рустам Абдулхаков
Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году
Интересное в Казани
4 дня назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году