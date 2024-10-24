ВТБ: более половины жителей ПФО считают вероятной конкуренцию банков и финтех-компаний

По данным опроса* ВТБ, россияне выбирают классические банки для накопления средств и получения кредита на приобретение жилья, автомобиля, ремонта дома или крупных покупок. В то же время финтех-компании расширяют своё влияние в сфере товаров народного потребления.



Сейчас 11% опрошенных хранят деньги в кошельках маркетплейсов, столько же – в системах платежных сервисов. При этом преимущество остается за классическими банками – им отдают предпочтение 76% опрошенных. Больше всего банкам свои сбережения доверяют в Санкт-Петербурге (84%), Северо-Западном (90%) и Приволжском (80%) федеральных округах. А платежные сервисы и маркетплейсы для размещения средств чаще всего выбирают жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (30%).



Почти треть опрошенных жителей Приволжского федерального округа - не пользуется платежными сервисами финтех-компаний и маркетплейсов. У 44% есть онлайн-кошельки, у 27% - расчетные карты таких компаний в пластике. 15% пользуются услугами сбережений, 12% прибегают к кредитам или рассрочке платежа. В классических банках показатели по аналогичным позициям гораздо выше – 89% респондентов имеют дебетовые или зарплатные карты, у 66% открыты накопительные счета, 67% размещают средства на вкладах. Больше половины опрошенных имеют кредитные карты, а 23% получили кредит наличными.



К минусам использования сервисов финтех-компаний и маркетплейсов жители округа относят риск доверия крупной суммы (63%), непрозрачность условий (39%) и невыгодные финансовые условия продуктов (22%). Среди преимуществ использования респонденты назвали скидки и акции на товары (71%), удобство возврата средств при отказе от товара (41%), интересные условия по сберегательным и кредитным продуктам (20 и 15%).

«Банкам и маркетплейсам есть чему поучиться друг у друга. Здоровая конкуренция всегда полезна и помогает рынку меняться в пользу клиента. У маркетплейса есть возможность легко и быстро экспериментировать, а на стороне банков всегда была, есть и будет экспертиза в надежных и безопасных финансовых продуктах и сервисах. Идеальными условиями на рынке могла бы стать синергия финтехов и бигбанков. Будет ли модель партнерских отношений более жизнеспособной по сравнению с развитием собственных сервисов и приобретением бизнесов – покажет время», – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.



Главным фактором при выборе способа оплаты становится удобство. Уже сегодня выбирать новые удобные платежные инструменты готовы две трети россиян. При этом в ВТБ уверены, что здоровая конкуренция всегда полезна и помогает рынку меняться в пользу клиента.



*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек (в том числе и клиентов банка «Открытие») в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.