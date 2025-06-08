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ВТБ: банки начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки

Регулятор впервые почти за три года снизил ключ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Регулятор впервые почти за три года снизил ключевую ставку, а значит и доходность по средне- и долгосрочным вкладам после этого сигнала продолжит сокращаться. В это же время короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными, борьба за вкладчика между банками на сроках до полугода существенно усилится.

Рынок сбережений

Несмотря на корректировки по ставкам, население продолжит аккумулировать средства на депозитах как наиболее надежном и понятном инструменте для сбережений. В перспективе эти средства могут быть направлены на крупные покупки или инвестиции. Но говорить о серьезном изменении «сберегательного» тренда пока преждевременно – ставки по вкладам остаются на привлекательном двузначном уровне и позволяют опережающими инфляцию темпами наращивать капитал.

Отложенный спрос начнет активно реализоваться только в случае последовательного значительного снижения ключевой ставки - до уровней 14-15% годовых. ВТБ внимательно следит за ситуацией на рынке и не исключает дальнейших изменений условий по своим сберегательным продуктам.

Рынок розничного кредитования

По оценке ВТБ, резкого снижения ставок по розничным кредитам не произойдет. Даже с ключевой ставкой 20% стоимость кредитов останется экстра-высокой и до начала полноценного «кредитного ренессанса» пока еще достаточно далеко.

ВТБ сейчас анализирует ситуацию по кредитным продуктам, окончательные решения будут объявлены позднее. Итоговые параметры будут определены с учётом риторики регулятора и действий конкурентов.

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