Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ: активность иностранного бизнеса в России превысила досанкционный уровень

В 2024 году количество заявок на регистрацию ин...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться на Дзен.канал

В 2024 году количество заявок на регистрацию иностранных товарных знаков превысило досанкционный уровень на 18%. На российском рынке особенно активны компании из Китая и Беларуси, а также новые игроки, не регистрировавшие знаки до 2022 года, например, из ОАЭ. Об этом говорят результаты совместного исследования ВТБ и компании «Онлайн Патент».

В рамках исследования эксперты проанализировали заявки иностранных компаний и физических лиц, поданные на регистрацию товарных знаков в Роспатент за последние пять лет. Всего в этот период нерезиденты оформили около 50 тысяч заявок. В 2022 году их количество сократилось на четверть по сравнению с 2021 годом – до 7,6 тысяч. В 2024 году количество заявок составило 11,8 тысяч и превысило досанкционный уровень на 18%.

В общем объеме заявок от зарубежных компаний за последние пять лет каждая десятая относится к сфере электроники, еще 8% приходится на оптовую и розничную торговлю, около 7% – на косметические товары. В топ-5 сфер по активности входят индустрия моды и фармацевтика – по 6% в числе заявок.

«Развитие российского рынка открывает новые возможности для иностранных компаний, особенно из стран Азии и СНГ. Они активно регистрируют бренды, стремятся закрепиться в освободившихся нишах и нарастить свое присутствие в перспективных секторах экономики. Параллельно с этим мы наблюдаем повышение интереса к развитию собственного бренда со стороны российского бизнеса, который стал осознаннее подходить к защите интеллектуальной собственности. Подтверждением этому служит рост числа заявок на регистрацию товарных знаков, поданных через сервис ВТБ в первом квартале 2025 года, на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорит Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Несмотря на санкции, интерес иностранного бизнеса к российскому рынку не ослабевает и даже растет. Многие зарубежные компании наращивают активность, чтобы занять ниши, освободившиеся после ухода конкурентов. А некоторые готовят почву для возвращения – регистрируют товарные знаки, чтобы в будущем иметь возможность быстро возобновить деятельность в России», – отмечает Алина Акиншина, генеральный директор компании «Онлайн Патент».

Начиная с 2022 года особенно выросла активность китайских компаний: число их заявок на товарные знаки в 2022 – 2024 годах увеличилось в два раза по сравнению с показателем 2020 – 2022 годов. Лидируют бренды в категории электроники (16%), за ней следуют одежда (8%) и машины, станки и двигатели (8%).

Белорусский бизнес также расширил свое присутствие, подав в два раза больше заявок на товарные знаки. Больше всего заявок подано в области оптовой и розничной торговли (12%), на втором месте – кондитерские изделия и бакалея (8%), на третьем – косметика и молочные продукты (по 7%).

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Новости России

10 минут назад

ВТБ: у мошенников начался горячий туристический сезон

уничтожение плесени в москве

Не у нас

10 часов назад

Ученые из России завершили ключевой этап строительства термоядерного реактора

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно

конструктор модельер в Красноярске

Не у нас

день назад

Ученые омолодили кожу 53-летней женщины до состояния 23-летней

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана объяснили, что засчитывается в трудовой стаж, кроме работы

Новости Казани

день назад

Самолет, летевший из Китая в Казань, экстренно приземлился в Красноярске

Новости Татарстана

10 часов назад

На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников

Новости Татарстана

день назад

Андрей Рюхов назначен новым замминистра образования и науки Татарстана
Новости Казани
40 минут назад

В Казани выделят деньги на восстановление домов после атаки БПЛА

В Казани выделят субсидии на восстановление дом...

Не у нас

30 минут назад

В Ватикане нашли неизвестный фрагмент Библии возрастом 1500 лет

Не у нас

30 минут назад

PSJ: Солнце может уничтожить все живое на Земле через 5 млрд лет

Не у нас

30 минут назад

Independent: грибок-убийца Aspergillus может убить половину Европы

Новости Татарстана

35 минут назад

В Татарстане откроется центр адаптации мигрантов
Врачи удалили «дьявольский рог» на голове пацие...
Новости Татарстана
35 минут назад

Врачи удалили «дьявольский рог» на голове пациента в Набережных Челнах

Новости Татарстана

40 минут назад

Раис Татарстана посетил ферму, поставляющую лошадей для кавалерии Ким Чен Ына

Не у нас

3 часа назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане ограничат продажу алкоголя в честь 80-летия Победы
Не отель и не съемная квартира: рассказываем о ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Не отель и не съемная квартира: рассказываем о небанальной локации в Казани, где могут остановиться туристы