Новости России
· 16+ · Служба новостей

ВТБ: 20% школьников отправятся в этом году на отдых в летние лагеря

Наиболее востребованными остаются городские и загородные муниципальные лагеря, их выбирают 63% родителей.

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

Наиболее востребованными остаются городские и загородные муниципальные лагеря, их выбирают 63% родителей. Основным мотивом отправки детей в лагерь россияне называют оздоровление и профилактику болезней, а также развитие творческих и спортивных навыков. Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие» к завершению учебного года.

Родители каждой пятой российской семьи с детьми школьного возраста планируют этим летом отправить своего ребёнка в лагерь. Ещё четверть (24%) родителей пока думают над этим вариантом летнего отдыха для своих детей.

По мнению родителей, самыми привлекательными являются загородные и городские муниципальные лагеря: их рассматривают 37% и 26% участников опроса. Частные лагеря для своих детей предпочитает 23% россиян. Для 26% респондентов не имеет принципиального значения тип летнего лагеря - свой выбор они будут делать исходя из того, где их детям предложат лучшие условия для отдыха. Отдых в зарубежном детском лагере рассматривают менее 1% опрошенных.

Большинство россиян (39%) планируют потратить на отдых своего ребенка в летнем лагере до 20 тыс. рублей. Расходы от 20 до 40 тысяч готовы понести 27% родителей. От 40 до 60 тыс. рублей - 12% родителей. Свыше 60 тыс. рублей на летний отдых ребенка готовы потратить 9% россиян (18% жителей Москвы и Московской области. При этом 12% россиян сообщили, что отдых их детей в летних лагерях не потребует затрат и будет организован за счёт бюджета или средств работодателя.

45% родителей детей школьного возраста отмечают, что в этом году их затраты на летние лагеря возрастут, 28% считают их сопоставимыми с прошлогодними, снижение затрат ждут 4% респондентов.

Основной целью отправки детей в летние лагеря родители называют оздоровление и профилактику болезней (37%), развитие творческих навыков (28%) и заботу о том, чтобы ребенок не скучал дома один (27%). Также опрошенные называют важными тренировки и занятия спортом (22%) и познание мира с посещением экскурсий (18%).

*Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» 6-17 мая 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане родители не пускают детей на ЕГЭ

Интересное в Казани

14 минут назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

избавиться от клопов в квартире москва

Новости Казани

20 часов назад

В метро Казани возобновили движение поездов

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

пошив платьев для бальных танцев в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Казани скончался мотоциклист и пострадала девушка-пешеход из-за ДТП

Новости Казани

21 час назад

В казанском метро стали реже ходить поезда

Новости Казани

день назад

В Казани останавливали троллейбусы и трамваи из-за безбилетников

Новости Татарстана

3 часа назад

Экс-министра образования РТ подозревают в получении взятки

Новости Татарстана

день назад

Депутаты из РТ попросил демобилизовать многодетных отцов
Новости Казани
2 дня назад

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»

Новости Казани

2 часа назад

В Казани временно изменится схема движения автобусов

Полезное

день назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

Новости Казани

3 часа назад

В Казани трамвай сошел с рельсов из-за износа

Новости Казани

22 часа назад

Стало известно, какие имена чаще всего дают детям в Казани

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии
Лонгриды
5 дней назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

день назад

СК расследует избиение ребенка в «Салават Купере»

Новости Татарстана

день назад

Школьники из РТ чаще всего сдают химию

Новости Казани

день назад

В Казани ряд троллейбусов изменили маршрут из-за повреждения сети
Весенний подарок от «Галамарта» всем покупателям: любой второй товар – всего за 1 рубль в магазинах сети!
Интересное в Казани
6 дней назад

Весенний подарок от «Галамарта» всем покупателям: любой второй товар – всего за 1 рубль в магазинах сети!