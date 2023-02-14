ВСУ ударили об ударе ВСУ по командному пункту батальона "Восток", погиб офицер

Комбат Ходаковский: ВСУ ударили по командному пункту батальона "Восток", погиб офицер штаба

ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по командному пункту батальона "Восток" в районе Угледара. Об этом накануне сообщил командир батальона Александр Ходаковский в Telegram-канале.

По его словам, противник пытался пройти малыми группами, но был обнаружен и отбит.