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ВСУ ударили об ударе ВСУ по командному пункту батальона "Восток", погиб офицер

Комбат Ходаковский: ВСУ ударили по командному пункту батальона "Восток", погиб офицер штаба
ВСУ ударили об ударе ВСУ по командному пункту батальона "Восток", погиб офицер

Фото: открытые источники

ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по командному пункту батальона "Восток" в районе Угледара. Об этом накануне сообщил командир батальона Александр Ходаковский в Telegram-канале.

По его словам, противник пытался пройти малыми группами, но был обнаружен и отбит.

"Видимо, раздосадованный неудачей, он нанёс ночью удар "хаймарсами" по командному пункту "Востока" — погиб наш старый товарищ, офицер штаба", — написал Ходаковский.

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