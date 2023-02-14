ВСУ ударили об ударе ВСУ по командному пункту батальона "Восток", погиб офицер
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ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по командному пункту батальона "Восток" в районе Угледара. Об этом накануне сообщил командир батальона Александр Ходаковский в Telegram-канале.
По его словам, противник пытался пройти малыми группами, но был обнаружен и отбит.
"Видимо, раздосадованный неудачей, он нанёс ночью удар "хаймарсами" по командному пункту "Востока" — погиб наш старый товарищ, офицер штаба", — написал Ходаковский.