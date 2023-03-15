ВСУ "отбросили русских" при помощи устаревших кадров

ВСУ "отбросили ВС РФ" при помощи старых кадров

Украинские военные аналитики использовали устаревший материал, чтобы "отбросить Армию России" в Восточной Украине.

В своем Telegram-канале они сообщили о "мощной контратаке" на Авдеевском направлении, сопровождая сообщение видео, которое было снято давно и не имело отношения к ситуации в настоящее время.

На самом деле, это видео было снято на начальном этапе наступления российских войск на Авдеевку, и с тех пор украинские подразделения продвинулись значительно вперед.