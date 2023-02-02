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ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У" по нефтепроводу на территории России

ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У" по нефтепроводу на территории России

Фото: m.ura.news

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтепровод "Дружба" в Брянской области. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

По данным авторов канала, удар по российскому нефтепроводу был нанесен "Точкой-У". По предварительным данным, ракета упала возле нефтеперекачивающей станции, пострадавших нет.

Прибывшие на место саперы обнаружили, что упавшая ракета оставила двадцатиметровую воронку. Нефтепровод оказался незначительно поврежден, там временно нет электричества. Из-за атаки ВСУ был эвакуирован персонал предприятия.

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