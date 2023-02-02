ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У" по нефтепроводу на территории России
Фото: m.ura.news
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтепровод "Дружба" в Брянской области. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.
По данным авторов канала, удар по российскому нефтепроводу был нанесен "Точкой-У". По предварительным данным, ракета упала возле нефтеперекачивающей станции, пострадавших нет.
Прибывшие на место саперы обнаружили, что упавшая ракета оставила двадцатиметровую воронку. Нефтепровод оказался незначительно поврежден, там временно нет электричества. Из-за атаки ВСУ был эвакуирован персонал предприятия.