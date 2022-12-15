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ВСУ нанесли по Донецку самый мощный с 2014 года удар

ВСУ нанесли по Донецку самый мощный с 2014 года удар

Фото: открытые источники

Украинские военные нанесли самый массированный с 2014 года удар по центру Донецка. По Ворошиловскому району города ВСУ выпустили 40 снарядов из РСЗО "Град". Обстрел велся из села Тоненькое. Разрушения оказались очень серьезными. Практически по всему центру города с утра работают сотрудники коммунальных служб, приводя улицы в порядок.

Как пишет "Российская газета", по последним данным, в результате массированного удара по центру города ранены девять человек. Среди них десятилетний ребенок. Одну из пострадавших женщин сотрудники МЧС нашли под завалами в разрушенной квартире на пятом этаже.

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