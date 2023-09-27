Всю квартиру отмывает всего 1 таблеткой — вкусный аромат и ни пылинки надолго

Всем домохозяйкам от чуть более опытных их коллег поступила великолепная новость: теперь для тщательной уборки всей квартиры достаточно всего лишь одной таблетки. Согласно продвинутым методам, одно простое средство, которое можно найти в каждом доме, не только обеспечивает безупречную чистоту, но и оставляет долгосрочный и приятный аромат, и долго не позволяет скапливаться домашней пыли.

Речь идет о таблетках для посудомоек.

Разведите таблетку для посудомоечной машины в горячей воде (примерно одну на 5 литров). Подождите ее полного растворения.

Мойте полы, сантехнику, любые поверхности, даже стеклянные.