Всю квартиру отмывает всего 1 таблеткой — вкусный аромат и ни пылинки надолго
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Всем домохозяйкам от чуть более опытных их коллег поступила великолепная новость: теперь для тщательной уборки всей квартиры достаточно всего лишь одной таблетки. Согласно продвинутым методам, одно простое средство, которое можно найти в каждом доме, не только обеспечивает безупречную чистоту, но и оставляет долгосрочный и приятный аромат, и долго не позволяет скапливаться домашней пыли.
Речь идет о таблетках для посудомоек.
Разведите таблетку для посудомоечной машины в горячей воде (примерно одну на 5 литров). Подождите ее полного растворения.
Мойте полы, сантехнику, любые поверхности, даже стеклянные.