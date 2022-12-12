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"Встречайте, с…, Папу…": пилоты РФ в зоне СВО повторили подвиг советского летчика Гастелло

"Встречайте, с…, Папу…": пилоты РФ в зоне СВО повторили подвиг советского летчика Гастелло

Фото: daytimenews.ru

Бойцы ЧВК "Вагнер" в зоне СВО повторили подвиг советского летчика-героя Николая Гастелло. Погибших экипаж Су-24 - командир Александр Антонов и штурман Николай Никишин - ликвидировали колонну вражеской военной техники, направив свой горящий самолет прямо в нее.

Фронтовой бомбардировщик выполнял боевую задачу в районе Клещеевки, когда поступил приказ уничтожить колонну бронетехники ВСУ, задействованную в попытке наступления. Чтобы его выполнить, потребовалось пересечь линию фронта, где в самолет попал боезаряд переносного зенитно-ракетного комплекса.

"Встречайте, с…, Папу…",- заявил в эфире командир воздушной машины.

Это были его последние слова.
Раздался мощный взрыв, который уничтожил колонну и остановил продвижение противника.

"Пусть земля будет для вас небом, мужики. Быть воином – жить вечно", – написал военкор Александр Симонов в своем телеграм-канале, отмечая поступок "вагнеровцев".

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