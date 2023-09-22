Вспышка, как в первый год пандемии: врачи рассказали о симптомах нового смертельного штамма коронавируса

В Роспотребнадзщоре РФ обеспокоены новым штаммом ковида "пирола" - он имеет более 30 мутаций в белке и потому будет более заразным. Пока в России "пирола" не выявлена. Но эксперты считают, что ее появление - лишь вопрос времени, причем, не такого уж продолжительного.

Сейчас "пирола" массово заражает жителей стран ЕС, США, зафиксирована в Канаде.

Доктор-диагност Александр Соловьев считает, что заболеваемость в РФ пойдет в гору через 3-4 недели. И число зараженных будет сопоставимо с числом пациентов в первый и второй год пандемии.

Новый вирус не вызывает специфических симптомов, они в целом похожи на ОРВИ. Но обоняние теряется реже, зато кишечное расстройство встречается чаще.