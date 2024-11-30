Всем, у кого лежат сбережения в рублях, дали срок до 1 декабря. Потом будет поздно

В преддверии значительных финансовых перемен, ожидаемых 25 октября, эксперты выступили с решающим советом для держателей рублевых сбережений. Ожидается, что Центральный банк России на предстоящем заседании повысит ключевую процентную ставку, что окажет немаловажное влияние на финансовую стабильность страны.

Валерий Попов, который известен как финансовый аналитик с большим опытом в данной сфере, поделился прогнозами по изменениям на финансовом рынке, уточнив, что новые меры начнут действовать уже с следующей недели. По его словам, «существует вероятность установления ставки на уровне 20%, а возможно, она достигнет и 21-22%, что станет безпрецедентным шагом для нашей экономики».

Эксперты считают, что последнее повышение ставки до 19% не смогло остановить инфляцию, которая продолжает ускоряться на фоне повышения утилизационного сбора на автомобили и предстоящего роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В свете ожидаемых изменений Попов советует гражданам пересмотреть стратегии управления собственными сбережениями: «Идеальным вариантом будет отложить открытие новых вкладов до стабилизации ситуации, поскольку после повышения ставки банки наверняка поднимут проценты по депозитам, предлагая более привлекательные условия».

Данная рекомендация может помочь россиянам избежать потенциальных финансовых потерь и оптимизировать управление своими активами в условиях новой экономической реальности, сообщает PRIMPRESS.