Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Всем, у кого лежат сбережения в рублях, дали срок до 1 декабря. Потом будет поздно

В преддверии значительных финансовых перемен, о...

Подписаться в Telegram

В преддверии значительных финансовых перемен, ожидаемых 25 октября, эксперты выступили с решающим советом для держателей рублевых сбережений. Ожидается, что Центральный банк России на предстоящем заседании повысит ключевую процентную ставку, что окажет немаловажное влияние на финансовую стабильность страны.

Валерий Попов, который известен как финансовый аналитик с большим опытом в данной сфере, поделился прогнозами по изменениям на финансовом рынке, уточнив, что новые меры начнут действовать уже с следующей недели. По его словам, «существует вероятность установления ставки на уровне 20%, а возможно, она достигнет и 21-22%, что станет безпрецедентным шагом для нашей экономики».

Эксперты считают, что последнее повышение ставки до 19% не смогло остановить инфляцию, которая продолжает ускоряться на фоне повышения утилизационного сбора на автомобили и предстоящего роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В свете ожидаемых изменений Попов советует гражданам пересмотреть стратегии управления собственными сбережениями: «Идеальным вариантом будет отложить открытие новых вкладов до стабилизации ситуации, поскольку после повышения ставки банки наверняка поднимут проценты по депозитам, предлагая более привлекательные условия».

Данная рекомендация может помочь россиянам избежать потенциальных финансовых потерь и оптимизировать управление своими активами в условиях новой экономической реальности, сообщает PRIMPRESS.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

21 час назад

Детей эвакуировали из казанской школы №18

Интересное в Казани

34 минуты назад

Ужин в замке: рассказываем о необычном халяль-ресторане Казани, где можно поиграть в боулинг среди рыцарских доспехов и дымящихся факелов

кусают клопы но их не видно

Новости Казани

день назад

В КНИТУ-КАИ прокомментировали гибель 17-летнего подростка в общежитии в Казани

Новости России

3 дня назад

Т2 вывела в эфир 25 тысяч базовых станций за 9 месяцев 2024 года

чистка кондиционера автомобиля цена в москве в Москве

Новости Казани

день назад

Людей зажало в машине в результате ДТП на трассе Зеленодольск — Казань

Новости Татарстана

день назад

В РТ не поддержал запрет брать детей мигрантов в школы без знания русского языка

Новости Казани

день назад

Казанцы могли похитить 8 миллионов рублей у участника СВО из Чечни

Новости Казани

день назад

Появились подробности смерти студента в казанском общежитии

Новости Казани

день назад

В Казанском Кремле начали монтаж иллюминации к Новому году
Новости Татарстана
3 часа назад

«Мальчишка без страха»: боец из Татарстана заслужил высокие награды на СВО

Мужество и профессионализ Дмитрия Давыдова из Б...

Новости Татарстана

14 минут назад

За 2024 год 650 жителям Татарстана впервые поставили ВИЧ

Важное в РТ

день назад

На трассе Шали–Бавлы разогнали мобильный интернет

Новости Татарстана

19 минут назад

Набережные Челны обогнали Казань по темпам роста цен на комнаты

Новости Казани

час назад

В Казани фигуранты дела о торговле людьми не признают вину
Саид Галиуллин из Казани занял второе место в ф...
Новости Казани
2 часа назад

Саид Галиуллин из Казани занял второе место в финале шоу «Голос.Дети»

Новости Татарстана

18 часов назад

Громкое заявление Владимира Путина об СВО: что сказал президент об ударах по другим странам

Новости Казани

19 часов назад

Кинопоиск и Яндекс Карты составили рейтинг самых популярных кинотеатров в Казани

Новости Казани

19 часов назад

В Казани 29 ноября в результате ДТП мужчина попал в больницу
ВТБ проанализировал покупки россиян в аэропортах
Новости России
4 дня назад

ВТБ проанализировал покупки россиян в аэропортах