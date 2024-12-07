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· 16+ · Полина Модестова

Всем, у кого имеются сбережения в рублях, дали срок до 10 декабря. Затем будет поздно

На пороге значительных изменений в финансовой с...

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На пороге значительных изменений в финансовой системе России, российские граждане сталкиваются с решающим моментом, который может кардинально повлиять на их рублевые активы. Внимание экономических экспертов приковано к предстоящему заседанию Центрального банка РФ, назначенному на 25 октября. Ожидается, что на нём может быть принято решение о повышении ключевой процентной ставки.

Финансовый аналитик Валерий Попов подчёркивает, что каждое увеличение ставки значительно усложняет задачу сохранения стабильности сбережений на фоне растущей инфляции.

"Сейчас ставка находится на уровне 19%, и пока не видно признаков замедления инфляции," — отмечает Попов.

Против фона текущих событий, таких как увеличение утилизационного сбора на автомобили и возможное повышение тарифов на коммунальные услуги, инфляционные ожидания среди населения продолжают укрепляться. По мнению Попова, ключевая ставка может быть установлена на уровне 20%, и даже достичь рекордных 21-22%.

В свете этих прогнозов, Попов советует владельцам рублевых вкладов воздержаться от открытия новых счетов до окончания заседания. Он предполагает, что после повышения ставки банки начнут предлагать более высокие проценты по депозитам.

"Инвестирование средств до этого может привести к потере более выгодных инвестиционных предложений, доступных в конце месяца," — подчеркивает аналитик.

Этот период требует от граждан повышенной бдительности и стратегического подхода к управлению личными финансами, чтобы не только сохранить, но и приумножить свои сбережения в меняющихся экономических условиях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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