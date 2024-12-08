Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Всем, у кого имеются сбережения в рублях, дали срок до 10 декабря. Потом станет поздно

В преддверии ключевого мероприятия в финансовой...

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В преддверии ключевого мероприятия в финансовой жизни России, стоит отметить, которое не может не оказать прямого влияния на то, как поведут себя сбережения граждан, что хранятся в рублях, эксперты особенно заинтересованы тем, как пройдёт заседание Центробанка России. Оно запланировано на ближайшее время. На нем эксперты и специалисты в сфере финансов приступят к обсуждению повышения ключевой процентной ставки.

Валерий Попов, аналитик финансового рынка, подчеркивает весомость предстоящих решений:

"Повышение ставки усложнит задачу поддержания стабильности рублевых накоплений в условиях неуклонно растущей инфляции. Сейчас ставка составляет 19%, и перспективы её снижения пока не просматриваются."

Согласно недавним данным, инфляционные ожидания среди населения увеличиваются, особенно на фоне роста утилизационного сбора на автомобили и возможного увеличения стоимости коммунальных услуг. Попов оценивает, что ставка может быть повышена до 20%, а в перспективе — и до 21-22%, установив новый рекорд для страны.

В контексте этих ожиданий Попов рекомендует держателям рублевых сбережений отложить открытие новых вкладов до окончания заседания.

"Ожидается, что после повышения ставки банки предложат вклады с улучшенной доходностью. Инвестирование средств до этих изменений может привести к упущению выгодных инвестиционных возможностей, которые станут доступны к концу октября", — отмечает он.

В свете текущей финансовой ситуации, гражданам важно проявить бдительность и стратегически подходить к управлению своими финансами, чтобы эффективно защитить и приумножить свои ресурсы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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