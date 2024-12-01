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· 16+ · Полина Модестова

Всем, у кого имеются сбережения в рублях, дали срок до 1 декабря. Потом будет поздно

На финансовом горизонте России намечается значи...

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На финансовом горизонте России намечается значимое изменение, которое прямо скажется на рублевых накоплениях граждан. Эксперты акцентируют внимание на предстоящем заседании Центрального банка РФ, запланированном на 25 октября, где будет решаться вопрос о повышении ключевой процентной ставки.

Аналитик финансовых рынков Валерий Попов подчеркивает критическую важность этого события: "С каждым таким шагом регулятора россиянам всё сложнее сохранять стабильность своих сбережений в условиях ускоренной инфляции. Сейчас ключевая ставка уже достигла 19%, и нет признаков того, что инфляция замедлится."

Последние данные показывают, что инфляционные ожидания среди населения усилились, особенно на фоне увеличения утилизационного сбора на автомобили и предполагаемого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Попов предсказывает, что ключевая ставка может быть поднята до 20%, а возможно, и до 21-22%, что станет рекордом для страны, сообщает PRIMPRESS.

В этом контексте эксперт настоятельно советует обладателям рублевых сбережений воздержаться от открытия новых вкладов до завершения заседания. "Ожидается, что банки начнут поднимать доходность по депозитам после повышения ставки. Вложение средств до этого момента может привести к упущению более привлекательных инвестиционных возможностей, которые окажутся доступны в конце месяца", — подчеркивает Попов.

Таким образом, текущий финансовый климат требует от граждан особенной бдительности и стратегического подхода к управлению личными финансами, чтобы максимально защитить и приумножить свои активы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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