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Всем, у кого есть кредиты: банки ошарашили россиян новым правилом

Российские банки разрабатывают новый механизм п...

immunocap.ru

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Российские банки разработали новый механизм проверки клиентов, запрашивающих кредитные каникулы. Основное отличие нового подхода — анализ транзакций по счетам заемщиков.

Этот метод позволит банкам более точно оценить реальное финансовое положение клиентов.

Причины внедрения нового подхода

Действующая система оценки доходов заемщиков сталкивается с рядом ограничений:

  • Неофициальные доходы заемщиков, которые невозможно отследить через базы ПФР или ФНС.
  • Задержки в получении данных от государственных органов, что затрудняет принятие своевременных решений.

Банк обязан принять решение о предоставлении кредитных каникул в течение пяти рабочих дней, но заемщик может предоставить документы в течение 90 дней.

Преимущества нового метода

Представители крупных банков поддерживают новый подход, отмечая его оперативность и объективность. Например:

  • Ирина Кремлева, член правления банка «Открытие», подчеркивает, что оценка дохода по транзакциям сократит время принятия решений о предоставлении каникул.

Тинькофф Банк поддерживает метод, выделяя три преимущества:

  • Объективность информации, которую сложно подделать,
  • Оперативность получения данных,
  • Точность для контроля кредитных рисков.

Кредитные каникулы в 2025 году

Напомним, что кредитные каникулы были введены в 2020 году из-за пандемии коронавируса, затем возобновлены в 2022 году для поддержки граждан в условиях санкций. С 1 января 2024 года они стали действовать на постоянной основе.

Что это такое?

Кредитные каникулы — это временная приостановка платежей по кредиту или их уменьшение без штрафных санкций и последствий для кредитной истории. Подать заявление можно до 31 декабря 2025 года при соблюдении установленных условий.

Главная проблема: подтверждение потери дохода

Основной проблемой при оформлении кредитных каникул является подтверждение снижения зарплаты или потери работы — это обязательное условие для получения льготы. Новый механизм анализа транзакций может значительно упростить и сделать процесс более справедливым.

Разработка нового подхода к проверке клиентов для кредитных каникул может улучшить процессы оценки финансового состояния заемщиков и сделать механизм более эффективным и оперативным. В 2025 году это может значительно упростить получение помощи для граждан, попавших в трудную финансовую ситуацию, сообщает pg21.

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