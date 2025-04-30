Всем, у кого есть кредиты: банки ошарашили россиян новым правилом
immunocap.ru
Российские банки разработали новый механизм проверки клиентов, запрашивающих кредитные каникулы. Основное отличие нового подхода — анализ транзакций по счетам заемщиков.
Этот метод позволит банкам более точно оценить реальное финансовое положение клиентов.
Причины внедрения нового подхода
Действующая система оценки доходов заемщиков сталкивается с рядом ограничений:
- Неофициальные доходы заемщиков, которые невозможно отследить через базы ПФР или ФНС.
- Задержки в получении данных от государственных органов, что затрудняет принятие своевременных решений.
Банк обязан принять решение о предоставлении кредитных каникул в течение пяти рабочих дней, но заемщик может предоставить документы в течение 90 дней.
Преимущества нового метода
Представители крупных банков поддерживают новый подход, отмечая его оперативность и объективность. Например:
- Ирина Кремлева, член правления банка «Открытие», подчеркивает, что оценка дохода по транзакциям сократит время принятия решений о предоставлении каникул.
Тинькофф Банк поддерживает метод, выделяя три преимущества:
- Объективность информации, которую сложно подделать,
- Оперативность получения данных,
- Точность для контроля кредитных рисков.
Кредитные каникулы в 2025 году
Напомним, что кредитные каникулы были введены в 2020 году из-за пандемии коронавируса, затем возобновлены в 2022 году для поддержки граждан в условиях санкций. С 1 января 2024 года они стали действовать на постоянной основе.
Что это такое?
Кредитные каникулы — это временная приостановка платежей по кредиту или их уменьшение без штрафных санкций и последствий для кредитной истории. Подать заявление можно до 31 декабря 2025 года при соблюдении установленных условий.
Главная проблема: подтверждение потери дохода
Основной проблемой при оформлении кредитных каникул является подтверждение снижения зарплаты или потери работы — это обязательное условие для получения льготы. Новый механизм анализа транзакций может значительно упростить и сделать процесс более справедливым.
Разработка нового подхода к проверке клиентов для кредитных каникул может улучшить процессы оценки финансового состояния заемщиков и сделать механизм более эффективным и оперативным. В 2025 году это может значительно упростить получение помощи для граждан, попавших в трудную финансовую ситуацию, сообщает pg21.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец