Всем, у кого есть какие-либо кредиты: банки ошарашили россиян новым правилом
banco.az
В 2025 году банки внедряют новую систему проверки заемщиков для кредитных каникул.
Что изменится, как это работает и повлияет ли на вашу заявку?
Почему банки меняют подход?
Существующая система оценки доходов устарела:
- Информация из ПФР и ФНС поступает с задержкой
- Неофициальные доходы — не отображаются в госбазах
- Банк обязан принять решение за 5 дней, а документы можно подавать до 90 дней
Новый механизм основан на анализе транзакций по счёту — это быстрее и точнее.
Как это будет работать?
Банки будут:
- Сканировать ваши расходы и поступления
- Оценивать реальный уровень дохода
- Принимать решение о кредитных каникулах на основе движения средств
Почему это удобно?
По словам банкиров, новый подход:
- Объективен — транзакции сложно подделать
- Быстрый — решение принимается оперативно
- Точный — лучше отражает реальную ситуацию клиента
Ирина Кремлева (банк «Открытие»):
«Это серьёзно ускорит и упростит рассмотрение заявок»
Тинькофф Банк:
«Мы поддерживаем новый метод — он снижает кредитные риски»
Кредитные каникулы в 2025 году: кто может получить?
- Механизм стал постоянным с 1 января 2024
- Заявки принимаются до 31 декабря 2025
- Каникулы возможны при подтверждённой потере дохода
Временная приостановка или уменьшение платежей не вредит кредитной истории и оформляется без штрафов
Важно помнить:
- Транзакции анализируются только с согласия клиента
- Отказ от анализа не запрещён, но может замедлить получение решения
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