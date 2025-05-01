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Всем, у кого есть какие-либо кредиты: банки ошарашили россиян новым правилом

С 2025 года банки будут проверять финансовое со...

banco.az

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В 2025 году банки внедряют новую систему проверки заемщиков для кредитных каникул.

Что изменится, как это работает и повлияет ли на вашу заявку?

Почему банки меняют подход?

Существующая система оценки доходов устарела:

  • Информация из ПФР и ФНС поступает с задержкой
  • Неофициальные доходы — не отображаются в госбазах
  • Банк обязан принять решение за 5 дней, а документы можно подавать до 90 дней

Новый механизм основан на анализе транзакций по счёту — это быстрее и точнее.

Как это будет работать?

Банки будут:

  • Сканировать ваши расходы и поступления
  • Оценивать реальный уровень дохода
  • Принимать решение о кредитных каникулах на основе движения средств

Почему это удобно?

По словам банкиров, новый подход:

  • Объективен — транзакции сложно подделать
  • Быстрый — решение принимается оперативно
  • Точный — лучше отражает реальную ситуацию клиента

Ирина Кремлева (банк «Открытие»):

«Это серьёзно ускорит и упростит рассмотрение заявок»

Тинькофф Банк:

«Мы поддерживаем новый метод — он снижает кредитные риски»

Кредитные каникулы в 2025 году: кто может получить?

  • Механизм стал постоянным с 1 января 2024
  • Заявки принимаются до 31 декабря 2025
  • Каникулы возможны при подтверждённой потере дохода

Временная приостановка или уменьшение платежей не вредит кредитной истории и оформляется без штрафов

Важно помнить:

  • Транзакции анализируются только с согласия клиента
  • Отказ от анализа не запрещён, но может замедлить получение решения

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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