Всем, у кого есть какие-либо кредиты: банки ошарашили россиян новым правилом

В 2025 году банки внедряют новую систему проверки заемщиков для кредитных каникул.

Что изменится, как это работает и повлияет ли на вашу заявку?

Почему банки меняют подход?

Существующая система оценки доходов устарела:

Информация из ПФР и ФНС поступает с задержкой

Неофициальные доходы — не отображаются в госбазах

Банк обязан принять решение за 5 дней, а документы можно подавать до 90 дней

Новый механизм основан на анализе транзакций по счёту — это быстрее и точнее.

Как это будет работать?

Банки будут:

Сканировать ваши расходы и поступления

Оценивать реальный уровень дохода

Принимать решение о кредитных каникулах на основе движения средств

Почему это удобно?

По словам банкиров, новый подход:

Объективен — транзакции сложно подделать

Быстрый — решение принимается оперативно

Точный — лучше отражает реальную ситуацию клиента

Ирина Кремлева (банк «Открытие»):

«Это серьёзно ускорит и упростит рассмотрение заявок»

Тинькофф Банк:

«Мы поддерживаем новый метод — он снижает кредитные риски»

Кредитные каникулы в 2025 году: кто может получить?

Механизм стал постоянным с 1 января 2024

Заявки принимаются до 31 декабря 2025

Каникулы возможны при подтверждённой потере дохода

Временная приостановка или уменьшение платежей не вредит кредитной истории и оформляется без штрафов

Важно помнить: