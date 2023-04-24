В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку передних стекол авто

В Госдуме предложили отменить существующий ныне штраф ГИБДД за тонировку передних стекол авто.

С законодательной инициативой выступили депутаты от ЛДПР. Они предлагают отменить штраф в 500 рублей за указанное нарушение. В пояснительной записке говорится, что во многих странах такая тонировка разрешена.

"Во-первых, она защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает ослепление солнечными лучами. Во-вторых, снижает температуру нагрева салона", — отмечают авторы законодательной инициативы.

Однако тонировать лобовое стекло по-прежнему не разрешат.

Как пишут "Известия", поводом для обсуждения стало недовольство российских водителей, которые часто спорят относительно штрафов за тонировку. Также подобное нарушение - почва для злоупотреблений со стороны инспекторов.