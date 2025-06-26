Всем метеозависимым надо готовиться — будет жарко: подробный календарь магнитных бурь на июнь-2025

В июне 2025 года ожидаются геомагнитные возмущения, которые могут повлиять на состояние здоровья людей и работу различных устройств.

Увеличенная солнечная активность приведёт к магнитным бурям, которые могут вызвать неприятные реакции у чувствительных людей, подверженных влиянию погодных изменений.

Магнитные бури возникают вследствие солнечных вспышек, выбрасывающих в космос потоки заряженных частиц. При взаимодействии этих частиц с магнитосферой Земли возникают колебания, способные вызывать головные боли, перепады давления и снижение концентрации внимания.

Существует несколько уровней магнитных бурь — от G1 (слабые) до G5 (экстремальные). Слабые магнитные бури могут вызывать небольшие проблемы с коммуникациями и лёгкое недомогание, в то время как сильные бури способны привести к значительным сбоям в навигационных системах, электроснабжении и ухудшению самочувствия.

Прогноз геомагнитной активности на июнь 2025 года предсказывает периоды повышенной активности с 2 по 6 июня, 14 июня, а также 24 и 25 июня. В эти дни ожидается уровень активности G1. В остальные дни месяца геомагнитное поле будет относительно спокойным, но в конце июня могут наблюдаться незначительные колебания.

Для уменьшения воздействия магнитных бурь рекомендуется следить за прогнозами геомагнитной активности и адаптировать свой режим. Также важно поддерживать водный баланс для улучшения самочувствия и снижения проявлений негативных симптомов в периоды повышенной активности.