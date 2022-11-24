"Всем хватит": Дмитрий Медведев емко ответил на вопрос о запасах российского оружия
Фото: temydnya.mirtesen.ru
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о запасах российского вооружения емкой и меткой фразой "всем хватит". Об этом он написал в Telegram.
Медведев отметил, что "враги продолжают внимательно калькулировать" пуски и запасы РФ. Но очень напрасно они уповают на то, что у России уже наконец-то кончится запас вооружений и возможностей.
"Продолжение следует. Всем хватит!" — подчеркнул Медведев.