Всех владельцев карты «Мир» поставили на счетчик: россиянам дали время до 9 марта, потом уже будет поздно
sfr.gov.ru
С марта вступают в силу новые правила для владельцев карт «Мир», и всем пользователям стоит обратить внимание на выгодные предложения, доступные до конца февраля.
Национальная платежная система «Мир» совместно с партнерами запускает специальные скидки, однако после 1 марта многие программы лояльности завершат свое действие.
Самое выгодное предложение — 20% скидка на катки
Одним из самых привлекательных предложений является 20% скидка на посещение катков. Это отличная возможность не только сэкономить, но и насладиться последними зимними днями.
Как воспользоваться акцией?
Чтобы получить скидку, владельцам карт «Мир» необходимо:
- Зарегистрироваться в программе лояльности.
- Использовать карту «Мир» при оплате входа на каток.
Скидка доступна для всех карт, выпущенных банками-участниками программы, сообщает progorodsamara.ru.
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