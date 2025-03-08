Всех владельцев карты «Мир» поставили на счетчик: россиянам дали время до 9 марта, потом уже будет поздно

С марта вступают в силу новые правила для владельцев карт «Мир», и всем пользователям стоит обратить внимание на выгодные предложения, доступные до конца февраля.

Национальная платежная система «Мир» совместно с партнерами запускает специальные скидки, однако после 1 марта многие программы лояльности завершат свое действие.

Самое выгодное предложение — 20% скидка на катки

Одним из самых привлекательных предложений является 20% скидка на посещение катков. Это отличная возможность не только сэкономить, но и насладиться последними зимними днями.

Как воспользоваться акцией?

Чтобы получить скидку, владельцам карт «Мир» необходимо:

Зарегистрироваться в программе лояльности.

Использовать карту «Мир» при оплате входа на каток.

Скидка доступна для всех карт, выпущенных банками-участниками программы, сообщает progorodsamara.ru.