Всех владельцев карты «Мир» поставили на счетчик: россиянам дали время до 13 марта, потом уже будет поздно
aif.ru
С марта 2025 года вступают в силу новые правила для держателей карт «Мир».
Национальная платежная система совместно с партнёрами предоставляет специальные скидки, но большинство программ лояльности завершится к концу февраля.
Главное предложение — 20% скидка на катки
Одно из самых выгодных предложений – скидка 20% на посещение катков. Это возможность сэкономить и насладиться зимним отдыхом перед окончанием сезона.
Как получить скидку?
- Зарегистрироваться в программе лояльности.
- Оплатить вход на каток картой «Мир».
- Убедиться, что банк-эмитент карты участвует в программе.
Акция распространяется на все карты, выпущенные банками-участниками.
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