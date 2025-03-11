Всех владельцев карты «Мир» поставили на счетчик: россиянам дали время до 13 марта, потом уже будет поздно

С марта 2025 года вступают в силу новые правила для держателей карт «Мир».

Национальная платежная система совместно с партнёрами предоставляет специальные скидки, но большинство программ лояльности завершится к концу февраля.

Главное предложение — 20% скидка на катки

Одно из самых выгодных предложений – скидка 20% на посещение катков. Это возможность сэкономить и насладиться зимним отдыхом перед окончанием сезона.

Как получить скидку?

Зарегистрироваться в программе лояльности.

Оплатить вход на каток картой «Мир».

Убедиться, что банк-эмитент карты участвует в программе.

Акция распространяется на все карты, выпущенные банками-участниками.