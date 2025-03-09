Всех владельцев карты «Мир» поставили на счетчик: россиянам дали время до 10 марта, потом уже станет поздно
С 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила для владельцев карт «Мир», и всем пользователям стоит обратить внимание на актуальные предложения, действующие до конца февраля. Национальная платежная система «Мир» совместно с партнерами подготовила ряд выгодных скидок, которые помогут сэкономить и сделать последние зимние дни еще более приятными.
Скидки и акции до конца февраля
На фоне новых правил и изменений, владельцы карт «Мир» смогут воспользоваться эксклюзивными предложениями, доступными лишь до конца февраля. Одним из самых привлекательных является скидка 20% на посещение катков, что позволяет не только сэкономить, но и насладиться активным отдыхом в зимнее время.
Как воспользоваться предложением?
Для того чтобы воспользоваться скидкой, владельцам карт «Мир» нужно зарегистрироваться в программе лояльности и расплатиться своей картой при входе на каток. Скидка будет предоставляться всем держателям карт, выпущенных банками-участниками программы. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь зимними развлечениями по более выгодной цене.
Программы лояльности завершаются
После 1 марта многие из этих программ лояльности завершат свое действие, так что у владельцев карт «Мир» осталась всего пара недель для того, чтобы воспользоваться уникальными предложениями. Поэтому если вы планируете провести последние зимние выходные активно, не упустите шанс сэкономить на посещении катков и других развлекательных мероприятий.
Итог: выгодные предложения на зиму 2025 года
Владельцы карт «Мир» могут получить значительные скидки на различные зимние активности до конца февраля, включая посещение катков. Успейте воспользоваться выгодными предложениями и сделайте последние дни зимы незабываемыми, при этом не забывая, что с 1 марта вступят в силу новые условия, и программы лояльности будут завершены.
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