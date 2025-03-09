Всех владельцев карты «Мир» поставили на счетчик: россиянам дали время до 10 марта, потом уже станет поздно

С 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила для владельцев карт «Мир», и всем пользователям стоит обратить внимание на актуальные предложения, действующие до конца февраля. Национальная платежная система «Мир» совместно с партнерами подготовила ряд выгодных скидок, которые помогут сэкономить и сделать последние зимние дни еще более приятными.

Скидки и акции до конца февраля

На фоне новых правил и изменений, владельцы карт «Мир» смогут воспользоваться эксклюзивными предложениями, доступными лишь до конца февраля. Одним из самых привлекательных является скидка 20% на посещение катков, что позволяет не только сэкономить, но и насладиться активным отдыхом в зимнее время.

Как воспользоваться предложением?

Для того чтобы воспользоваться скидкой, владельцам карт «Мир» нужно зарегистрироваться в программе лояльности и расплатиться своей картой при входе на каток. Скидка будет предоставляться всем держателям карт, выпущенных банками-участниками программы. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь зимними развлечениями по более выгодной цене.

Программы лояльности завершаются

После 1 марта многие из этих программ лояльности завершат свое действие, так что у владельцев карт «Мир» осталась всего пара недель для того, чтобы воспользоваться уникальными предложениями. Поэтому если вы планируете провести последние зимние выходные активно, не упустите шанс сэкономить на посещении катков и других развлекательных мероприятий.

Итог: выгодные предложения на зиму 2025 года

Владельцы карт «Мир» могут получить значительные скидки на различные зимние активности до конца февраля, включая посещение катков. Успейте воспользоваться выгодными предложениями и сделайте последние дни зимы незабываемыми, при этом не забывая, что с 1 марта вступят в силу новые условия, и программы лояльности будут завершены.