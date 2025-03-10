Всех владельцев карты «Мир» поставили на счетчик: россиянам дали возможность до 9 марта, потом уже будет поздно

С первого марта вступают в силу новые правила для пользователей национальной платежной системы "Мир". Однако до этой даты у держателей карт есть уникальная возможность воспользоваться специальными скидками, предлагаемыми в рамках сотрудничества "Мир" с различными партнерами.

Завершение программ лояльности и выгодные предложения

Многие программы лояльности, активные до конца февраля, предлагают особенно привлекательные условия. Одно из самых заманчивых предложений — 20% скидка на посещение катков, что позволяет держателям карт "Мир" не только значительно сэкономить, но и насладиться катанием на коньках в последние зимние дни.

Как воспользоваться скидкой?

Для получения скидки владельцам карт "Мир" необходимо зарегистрироваться в соответствующей программе лояльности. Скидка будет автоматически применена при оплате входа на каток картой "Мир", выпущенной участвующими в программе банками. Это отличная возможность для тех, кто желает активно провести время и при этом сэкономить.

Важность внимания к изменениям

Пользователям карт "Мир" рекомендуется внимательно следить за предстоящими изменениями в правилах использования карт и лояльности, чтобы максимально использовать предложенные преимущества и избежать возможных неудобств после вступления новых правил в силу.

Эти предложения подчеркивают стремление национальной платежной системы "Мир" и ее партнеров к созданию выгодных условий для своих клиентов, поддерживая активное и радостное времяпрепровождение даже в преддверии весны.