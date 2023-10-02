Всех, у кого есть старая сберкнижка ждет приятный сюрприз уже на этой неделе

Обладатели старых сберкнижек скоро могут получить неожиданный и приятный финансовый бонус. Если ранее на вкладах во временам СССР у россиянина были средства, которые были потеряны в начале девяностых, им частично возместят убытки.

Такое решение принято Сбербанком и распространяться будет как на самих советских вкладчиков, так и на их наследников.

Для получения денег человек должен иметь российское гражданство. На частичную компенсацию потерянного могут рассчитывать вкладчики, рожденные до 1991 года и их наследники, держатели сертификатов советского Сберегательного банка, родственники тех, кто умер с 2001 по 2019 год, оплачивавшие погребение.

Все вопросы можно задать в любом из отделений Сбербанка или ознакомиться с соответствующей информацией на сайте финансового учреждения.