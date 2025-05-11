Всех, у кого есть квартира, ждет сюрприз с 12 мая – теперь запретят

С начала мая в России вступили в силу обновлённые нормы, регулирующие работу коммунальных служб. Изменения основаны на реальных судебных решениях и направлены на то, чтобы защитить как интересы жильцов, так и управляющих компаний. Что теперь нужно знать?

Обязан ли житель впускать коммунальщиков?

Да, теперь по закону жильцы обязаны пускать работников управляющей компании в квартиру, если речь идёт о ремонте или осмотре общедомовых систем. Это может быть:

замена труб или стояков,

устранение протечек или других аварий,

плановое обслуживание коммуникаций.

Если дверь не откроют, УК вправе подать в суд, получить разрешение на принудительный доступ и провести работы. Это поможет быстрее устранять проблемы и предотвращать более серьёзные поломки. Об этом пишет PRIMPRESS.

Кто отвечает за аварию?

Раньше схема была простой: у кого прорвало, тот и виноват. Но теперь подход изменился:

ответственность могут разделить между жильцом и управляющей компанией;

если причина — в изношенных трубах или плохом обслуживании, виноваты будут коммунальщики;

решение будет приниматься с учётом причин аварии, а не автоматически.

Это особенно актуально для старых домов, где техническое состояние систем оставляет желать лучшего.

Что это значит на практике?

Не пускаете слесаря — готовьтесь к суду.

Если случился потоп, не факт, что вас признают виновным — всё будет зависеть от обстоятельств.

Лучше заранее сообщать о проблемах и не отказываться от профилактических осмотров.

Юристы считают, что изменения помогут учитывать интересы всех сторон и способствуют более справедливому подходу к спорам, пишет PRIMPRESS.