Всех, у кого есть квартира, ждет сюрприз с 12 мая – теперь запретят
autosprite.ru
С начала мая в России вступили в силу обновлённые нормы, регулирующие работу коммунальных служб. Изменения основаны на реальных судебных решениях и направлены на то, чтобы защитить как интересы жильцов, так и управляющих компаний. Что теперь нужно знать?
Обязан ли житель впускать коммунальщиков?
Да, теперь по закону жильцы обязаны пускать работников управляющей компании в квартиру, если речь идёт о ремонте или осмотре общедомовых систем. Это может быть:
замена труб или стояков,
устранение протечек или других аварий,
плановое обслуживание коммуникаций.
Если дверь не откроют, УК вправе подать в суд, получить разрешение на принудительный доступ и провести работы. Это поможет быстрее устранять проблемы и предотвращать более серьёзные поломки. Об этом пишет PRIMPRESS.
Кто отвечает за аварию?
Раньше схема была простой: у кого прорвало, тот и виноват. Но теперь подход изменился:
ответственность могут разделить между жильцом и управляющей компанией;
если причина — в изношенных трубах или плохом обслуживании, виноваты будут коммунальщики;
решение будет приниматься с учётом причин аварии, а не автоматически.
Это особенно актуально для старых домов, где техническое состояние систем оставляет желать лучшего.
Что это значит на практике?
Не пускаете слесаря — готовьтесь к суду.
Если случился потоп, не факт, что вас признают виновным — всё будет зависеть от обстоятельств.
Лучше заранее сообщать о проблемах и не отказываться от профилактических осмотров.
Юристы считают, что изменения помогут учитывать интересы всех сторон и способствуют более справедливому подходу к спорам, пишет PRIMPRESS.
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