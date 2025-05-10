Всех, у кого есть квартира, получат сюрприз с 11 мая – теперь будет запрещено
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С 9 мая 2025 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся работы коммунальных служб и ответственности за аварии. Изменения основаны на реальных судебных делах и направлены на защиту интересов и жильцов, и управляющих компаний.
Доступ в квартиру: что теперь по закону?
Теперь жители обязаны пускать работников ЖКХ в квартиру, если речь идёт о ремонте общедомовых систем. Это может быть:
замена труб или стояков,
устранение аварии,
плановое обслуживание коммуникаций.
Если собственник отказывается открывать дверь, управляющая компания может обратиться в суд и получить разрешение на принудительный доступ. Это ускорит ремонт и поможет избежать более серьёзных проблем, пишет PRIMPRESS.
Кто виноват, если случился потоп?
Раньше всё было просто: течь — значит, виноват тот, у кого прорвало. Но теперь подход меняется:
Вину могут разделить между жильцом и управляющей компанией.
Иногда вся ответственность ложится на коммунальщиков.
Компенсации будут рассчитываться не автоматически, а по конкретным причинам аварии.
Это особенно важно в домах со старыми трубами — даже если вы ни при чём, вина может быть на системе, а не на вас.
Что это значит для вас?
Если вы не пускаете слесаря — это может закончиться судом.
Если случилась авария, вас могут признать невиновным — всё зависит от причин.
Лучше заранее сообщать о проблемах и не отказываться от проверок инженерных систем.
Юристы считают, что это шаг в правильную сторону: закон теперь учитывает интересы и жильцов, и всего дома в целом.
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