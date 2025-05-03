Всех, у кого есть квартира и дача, ждет сюрприз. Заставят делиться

Владельцам квартир и загородных домов напомнили об одном важном пункте: не забыть вовремя передать данные со счётчиков. Коммунальные службы в разных регионах России обращаются к жителям с просьбой не откладывать это на потом, особенно в преддверии майских праздников.

Что нужно сделать

Если у вас есть городская квартира, не забудьте до 1 мая отправить актуальные показания по воде, электричеству, газу. Это нужно сделать даже в том случае, если вы уезжаете на дачу или не пользуетесь жильём временно.

Даже нулевые значения нужно зафиксировать и отправить!

Почему это важно

Если вы не подадите данные вовремя, плата за коммунальные услуги будет рассчитана иначе:

сначала — по среднему потреблению ,

позже — по нормативу, который обычно выше, чем реальный расход.

Это может привести к переплатам, особенно в тёплое время года, когда расходы реально снижаются.

Совет

Поставьте себе напоминание или настройте автопередачу данных через приложение или личный кабинет на сайте поставщика. Это избавит от лишних хлопот и неожиданных сумм в квитанции, пишет PRIMPRESS.