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Всех, у кого есть квартира и дача, ждет сюрприз. Принудят делиться

Передача показаний счетчиков перед майскими пра...

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Передача показаний счетчиков перед майскими праздниками: зачем это важно

С приходом весны для многих россиян начинается дачный сезон. Впереди — майские выходные, отдых на природе, шашлыки и работа в саду. Но в преддверии праздников легко упустить из виду важную деталь — своевременную передачу данных с коммунальных счетчиков.

Коммунальные службы по всей стране напоминают: передать показания нужно до конца апреля. Именно эти данные станут основой для расчёта платы за май. Пропустили срок — будьте готовы к перерасчётам, и, скорее всего, не в свою пользу.

Что будет, если забыть?

Представьте: вы уехали на дачу, про счётчики забыли, а в мае — квитанция с неожиданно высокой суммой. Почему так? Всё просто: если данные не поступили, сначала плата рассчитывается по среднему потреблению, а потом — по нормативу. А норматив почти всегда выше реального расхода, особенно если вы редко бываете в квартире.

Даже если не пользовались водой или светом — обязательно передайте нулевые значения. Это избавит вас от перерасчётов и лишних затрат.

Как можно передать показания?

Способ зависит от вашей управляющей компании, но чаще всего доступны:

  • Через сайт вашей ресурсоснабжающей организации (личный кабинет).

  • Через мобильное приложение (многие компании его предлагают).

  • По телефону — достаточно позвонить и назвать данные.

  • По почте — если это предусмотрено в вашем регионе.

Не откладывайте на потом

Передача показаний — дело пары минут. Зато сэкономит вам деньги и избавит от неприятных сюрпризов в квитанции. Сделайте это заранее — и отправляйтесь отдыхать на майские праздники без забот, пишет PRIMPRESS.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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