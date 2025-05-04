Всех, у кого есть квартира и дача, получат сюрприз. Придется делиться

Передача показаний счётчиков перед майскими праздниками: не забудьте и сэкономьте

С приходом весны для многих россиян начинается дачный сезон. Мы уже планируем отдых на природе, но в суете легко упустить важную деталь — передачу данных со счётчиков воды и электричества.

Коммунальные службы по всей стране напоминают: передайте показания до конца апреля. Именно эти цифры лягут в основу расчётов за май. Пропустили срок — и сумма в платёжке может вас неприятно удивить.

Что будет, если не передать показания?

Допустим, вы уехали на дачу, забыли сообщить текущие данные, а в мае получили счёт с завышенной суммой. Всё дело в том, что если показания не поступили, сначала начисления производятся по среднему значению за прошлые месяцы. А если вы продолжите игнорировать передачу данных — счёт выставят по нормативу, который обычно выше реального потребления.

Даже если вы не пользовались ресурсами — всё равно передайте «нулевые» показания. Это поможет избежать автоматических перерасчётов и лишних расходов.

Как можно передать показания:

через личный кабинет на сайте вашей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации;

через мобильное приложение (если оно доступно);

по телефону;

или, в некоторых случаях, по почте.

Главное — не тянуть до последнего

Найдите несколько минут до конца апреля — передайте показания. Это поможет избежать лишних трат и спокойно провести майские праздники, не думая о неожиданных счетах.