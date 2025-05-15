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Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет сюрприз. С 16 мая будет обнуление

Верховный суд РФ отменил решение нижестоящих ин...

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Жительница России обратилась в суд с заявлением о признании себя банкротом, имея задолженность свыше 2 миллионов рублей.

Несмотря на решение суда первой инстанции, который отказал ей в банкротстве, Верховный суд РФ стал на сторону заемщицы и отменил решение.

Суть дела

Суд первой инстанции отклонил заявление заемщицы по следующим причинам:

  • У женщины уже были долги до получения последнего кредита.
  • Её доходов не хватало на обслуживание новых займов.
  • Банк утверждал о недобросовестности заемщицы.

Как вмешался Верховный суд

Верховный суд РФ отменил решение нижестоящих инстанций и установил следующие моменты:

  • Не было доказано, что женщина действовала с умыслом обмануть банк.
  • Банк знал о финансовом положении заемщицы, но выдал кредит.
  • Поведение заемщицы может быть неразумным, но это не является доказательством мошенничества.

Суд постановил, что долг должен быть списан, несмотря на наличие других кредитов и рискованную кредитную нагрузку.

Почему это важно?

Это решение может стать прецедентом для будущих дел:

  • Суды обязаны учитывать фактические обстоятельства, а не только формальные признаки долга.
  • Заемщик может рассчитывать на банкротство и списание долгов, даже если ранее имел финансовые обязательства.
  • Ключевым фактором становится отсутствие злого умысла, а не количество кредитов.

Что делать заемщикам?

Если вы оказались в сложной финансовой ситуации, стоит:

  • Проверить, соответствуете ли критериям банкротства физических лиц.
  • Собрать документы, подтверждающие вашу финансовую добросовестность.
  • Не бояться обращаться в суд, так как новое решение расширяет возможности для списания долгов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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