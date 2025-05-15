Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет сюрприз. С 16 мая будет обнуление
dzen.ru
Жительница России обратилась в суд с заявлением о признании себя банкротом, имея задолженность свыше 2 миллионов рублей.
Несмотря на решение суда первой инстанции, который отказал ей в банкротстве, Верховный суд РФ стал на сторону заемщицы и отменил решение.
Суть дела
Суд первой инстанции отклонил заявление заемщицы по следующим причинам:
- У женщины уже были долги до получения последнего кредита.
- Её доходов не хватало на обслуживание новых займов.
- Банк утверждал о недобросовестности заемщицы.
Как вмешался Верховный суд
Верховный суд РФ отменил решение нижестоящих инстанций и установил следующие моменты:
- Не было доказано, что женщина действовала с умыслом обмануть банк.
- Банк знал о финансовом положении заемщицы, но выдал кредит.
- Поведение заемщицы может быть неразумным, но это не является доказательством мошенничества.
Суд постановил, что долг должен быть списан, несмотря на наличие других кредитов и рискованную кредитную нагрузку.
Почему это важно?
Это решение может стать прецедентом для будущих дел:
- Суды обязаны учитывать фактические обстоятельства, а не только формальные признаки долга.
- Заемщик может рассчитывать на банкротство и списание долгов, даже если ранее имел финансовые обязательства.
- Ключевым фактором становится отсутствие злого умысла, а не количество кредитов.
Что делать заемщикам?
Если вы оказались в сложной финансовой ситуации, стоит:
- Проверить, соответствуете ли критериям банкротства физических лиц.
- Собрать документы, подтверждающие вашу финансовую добросовестность.
- Не бояться обращаться в суд, так как новое решение расширяет возможности для списания долгов.
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