Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет сюрприз. С 14 мая будет обнуление
immunocap.ru
Российские заемщики получили шанс освободиться от долгов — даже по ипотеке и крупным кредитам.
Верховный суд РФ принял решение, которое может изменить судебную практику по делам о банкротстве граждан.
Что произошло?
Жительница России, задолжавшая более 2 млн рублей, обратилась в суд с просьбой признать себя банкротом.
Но суд первой инстанции отказал:
У неё уже были долги на момент оформления последнего кредита.
Доходы не позволяли обслуживать новые займы.
Банк обвинил её в недобросовестности.
Что решил Верховный суд?
Признал: злого умысла в действиях женщины не было.
Подчеркнул: банк знал о её долгах, но всё равно выдал кредит.
Постановил списать долг, несмотря на «неразумное» поведение заемщицы.
Теперь это решение может стать прецедентом для других должников.
Что это значит для заемщиков?
Суд дал понять: не вся финансовая ошибка — это злой умысел.
Даже при наличии других кредитов можно добиться списания долгов через суд.
Главное — доказать отсутствие мошеннических намерений, сообщает primpress.
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