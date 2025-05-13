Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет сюрприз. С 14 мая будет обнуление

Российские заемщики получили шанс освободиться от долгов — даже по ипотеке и крупным кредитам.

Верховный суд РФ принял решение, которое может изменить судебную практику по делам о банкротстве граждан.

Что произошло?

Жительница России, задолжавшая более 2 млн рублей, обратилась в суд с просьбой признать себя банкротом.

Но суд первой инстанции отказал:

У неё уже были долги на момент оформления последнего кредита.

Доходы не позволяли обслуживать новые займы.

Банк обвинил её в недобросовестности.

Что решил Верховный суд?

Признал: злого умысла в действиях женщины не было.

Подчеркнул: банк знал о её долгах, но всё равно выдал кредит.

Постановил списать долг, несмотря на «неразумное» поведение заемщицы.

Теперь это решение может стать прецедентом для других должников.

Что это значит для заемщиков?

Суд дал понять: не вся финансовая ошибка — это злой умысел.

Даже при наличии других кредитов можно добиться списания долгов через суд.

Главное — доказать отсутствие мошеннических намерений, сообщает primpress.