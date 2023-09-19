Всех, кто хочет взять ипотеку ждет крайне неприятный сюрприз с 20 сентября

Россиян, только еще собиравшихся оформить ипотеку, ждет не самый приятный сюрприз. С 20 сентября по льготным кредитным ипотечным программам вырос размер первоначального взноса.

В силу с этого дня вступит постановление российского кабмина № 1474, оно меняет правила участия в льготных ипотечных программах.

Первоначальный взнос, который ранее составлял 15%, поднимут до 20%.

Изменения коснутся многих программ: ИТ-ипотека, льготная ипотека под 8%, семейная под 6%.

Впрочем, это единственное изменение, все остальные условия остаются прежними.