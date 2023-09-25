Всего одна таблетка и дом будет сиять: вкусный аромат и ни пылинки надолго

Уборка квартиры - дело непростое, особенно, если хозяйка работает и уделяет вопросам уборки не так много времени. Но теперь не надо тратить целый день на уборку квартиры, опытные домохозяйки подсказали, как при помощи одной таблетки сделать идеально чистой всю квартиру и не потратить на это много времени и сил.

Вам понадобится только таблетка для посудомоечной машины.

Ее надо развести примерно в пяти литрах горячей воды, дождать полного растворения и начинать.

Этим раствором эффективно моются полы, поверхности мебели и стеклянные поверхности в доме. Для последних лучше пользоваться бумажной салфеткой.

Раствором эффективно отмывается сантехника.

После уборки стоит отрыть окно, чтобы проветрить. в доме надолго останется приятный запах и чистота.

