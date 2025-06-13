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Всего одна ложка на кожу — и подмышки будут сухими даже в +40: стоит копейки

С наступлением жарких летних дней потоотделение...

warball.ru

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С наступлением жарких летних дней потоотделение может значительно увеличиться, что приводит к дискомфорту. Чтобы избежать неприятных запахов и позаботиться о коже, бьюти-специалист Марина Жукова предлагает простой и эффективный рецепт домашнего дезодоранта.

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка пищевой соды

  • 1 чайная ложка детской присыпки

  • 1 столовая ложка лёгкого увлажняющего крема

  • 2 чайные ложки воды

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

  2. Сода нейтрализует неприятный запах, детская присыпка впитывает лишнюю влагу, увлажняющий крем ухаживает за кожей, а вода объединяет текстуру.

Применение:

  1. Перелейте полученную массу в чистую ёмкость с роликовым аппликатором для удобства нанесения.

  2. Храните средство в холодильнике для дополнительного ощущения свежести.

Предупреждения:

Перед использованием протестируйте средство на небольшом участке кожи. Если раздражения не произошло в течение 24 часов, средство можно использовать ежедневно. Людям с чувствительной кожей или дерматологическими проблемами рекомендуется проконсультироваться с врачом перед применением.

Этот натуральный дезодорант, изготовленный своими руками, является отличной альтернативой химическим средствам, предоставляя надёжную защиту и бережный уход за кожей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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