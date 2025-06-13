Всего одна ложка на кожу — и подмышки будут сухими даже в +40: стоит копейки
warball.ru
С наступлением жарких летних дней потоотделение может значительно увеличиться, что приводит к дискомфорту. Чтобы избежать неприятных запахов и позаботиться о коже, бьюти-специалист Марина Жукова предлагает простой и эффективный рецепт домашнего дезодоранта.
Ингредиенты:
1 чайная ложка пищевой соды
1 чайная ложка детской присыпки
1 столовая ложка лёгкого увлажняющего крема
2 чайные ложки воды
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
Сода нейтрализует неприятный запах, детская присыпка впитывает лишнюю влагу, увлажняющий крем ухаживает за кожей, а вода объединяет текстуру.
Применение:
Перелейте полученную массу в чистую ёмкость с роликовым аппликатором для удобства нанесения.
Храните средство в холодильнике для дополнительного ощущения свежести.
Предупреждения:
Перед использованием протестируйте средство на небольшом участке кожи. Если раздражения не произошло в течение 24 часов, средство можно использовать ежедневно. Людям с чувствительной кожей или дерматологическими проблемами рекомендуется проконсультироваться с врачом перед применением.
Этот натуральный дезодорант, изготовленный своими руками, является отличной альтернативой химическим средствам, предоставляя надёжную защиту и бережный уход за кожей.
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