Всего одна ложка на кожу — и подмышки будут сухими даже в +40: копеечный дезодорант, который легко сделать дома
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Простой рецепт домашнего дезодоранта от Марины Жуковой
Летнее время часто сопровождается повышенным потоотделением, что может вызывать дискомфорт. Чтобы избежать неприятных запахов и обеспечить коже бережный уход, бьюти-специалист Марина Жукова предлагает простой и эффективный рецепт домашнего дезодоранта.
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 1 чайная ложка детской присыпки
- 1 столовая ложка лёгкого увлажняющего крема
- 2 чайные ложки воды
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
- Сода борется с неприятным запахом, присыпка впитывает излишнюю влагу, крем ухаживает за кожей, а вода помогает объединить текстуру средства.
Применение:
- Перелейте готовую массу в чистую ёмкость с роликовым аппликатором для удобства нанесения. Храните дезодорант в холодильнике, чтобы холодное средство приносило дополнительное ощущение свежести.
Предупреждения:
- Перед применением протестируйте средство на небольшом участке кожи, наблюдая за реакцией в течение 24 часов. Если раздражение не возникло, можно использовать средство ежедневно. Людям с чувствительной кожей или дерматологическими проблемами рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием.
Этот натуральный дезодорант, приготовленный своими руками, — отличная альтернатива химическим средствам, обеспечивая надежную защиту и бережный уход за кожей.
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