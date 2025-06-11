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Всего одна ложка на кожу — и подмышки будут сухими даже в +40: копеечный дезодорант, который легко сделать дома

Этот натуральный и эффективный продукт идеально...

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Простой рецепт домашнего дезодоранта от Марины Жуковой

Летнее время часто сопровождается повышенным потоотделением, что может вызывать дискомфорт. Чтобы избежать неприятных запахов и обеспечить коже бережный уход, бьюти-специалист Марина Жукова предлагает простой и эффективный рецепт домашнего дезодоранта.

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1 чайная ложка детской присыпки
  • 1 столовая ложка лёгкого увлажняющего крема
  • 2 чайные ложки воды

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
  2. Сода борется с неприятным запахом, присыпка впитывает излишнюю влагу, крем ухаживает за кожей, а вода помогает объединить текстуру средства.

Применение:

  • Перелейте готовую массу в чистую ёмкость с роликовым аппликатором для удобства нанесения. Храните дезодорант в холодильнике, чтобы холодное средство приносило дополнительное ощущение свежести.

Предупреждения:

  • Перед применением протестируйте средство на небольшом участке кожи, наблюдая за реакцией в течение 24 часов. Если раздражение не возникло, можно использовать средство ежедневно. Людям с чувствительной кожей или дерматологическими проблемами рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием.

Этот натуральный дезодорант, приготовленный своими руками, — отличная альтернатива химическим средствам, обеспечивая надежную защиту и бережный уход за кожей.

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