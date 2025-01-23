Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Всего одна чайная ложка в фарш – и котлеты станут, словно весеннее облачко: воздушные и сочные

Всего одна чайная ложка этого ингредиента сдела...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Каждый, кто когда-либо готовил котлеты, знает, что секрет великолепного блюда кроется в деталях. И сегодня мы раскроем необычный, но чрезвычайно эффективный метод, который превратит ваши котлеты из обыденных в экстраординарные.

Всё, что нужно, — это добавить в фарш одну чайную ложку пищевой соды!

Зачем добавлять соду в котлетный фарш?

Мало кто знает, но пищевая сода — это не только ингредиент для выпечки. В мясных блюдах она служит разрыхлителем, который способствует разложению белков, делая фарш более мягким и воздушным.

Когда сода смешивается с мясом и вступает в реакцию с его естественными кислотами, она начинает выделять углекислый газ, создавая микроскопические пузырьки воздуха внутри фарша. Это и придает котлетам их неповторимую текстуру.

Как правильно использовать соду для достижения лучшего результата:

  1. Подготовьте фарш: Смешайте мясо с измельченным луком, яйцами, солью и специями по вашему вкусу.
  2. Добавление соды: Перед тем как формировать котлеты, добавьте в фарш чайную ложку соды. Лучше всего делать это за 10-15 минут до приготовления, чтобы сода успела активироваться.
  3. Формирование котлет: Сформируйте котлеты и жарьте их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Советы для сохранения идеальной текстуры:

  • Температура: Не допускайте слишком высокой температуры при жарке, чтобы не «запечатать» влагу слишком быстро, что может привести к потере воздушности.
  • Не переборщите с содой: Избыток соды может придать нежелательный мыльный привкус, поэтому важно точно соблюдать рекомендуемую дозировку.

Эта простая, но гениальная добавка — чайная ложка соды — может радикально изменить ваш подход к приготовлению котлет.

Экспериментируйте с этим методом и подарите себе и своим близким настоящее кулинарное наслаждение, превратив обычные котлеты в легкие и воздушные шедевры, достойные лучших столов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

как закрыть вентиляцию от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Важное в РТ

2 дня назад

Советы татарстанских пенсионеров, как накопить на достойную пенсию

демонтаж кирпичных зданий в Москве

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

40 минут назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Снимаем тревожность с современных родителей: казанский стоматолог ответила на спорные вопросы о здоровье детских зубов

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

17 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников