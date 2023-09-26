Всего 350 км до Калининграда: США развернули в Балтийском море пусковую установку для баллистических ракет

США развернули на острове в Дании в Балтийском море пусковую установку для баллистических рекет меньшей и средней дальности, такое оружие было запрещено с 1987 года, когда соглашение подписали Михаил Горбачев и его американский коллегам Рейган.

Как пишет "Ъ", наземная SM-6 Raytheon впервые развёрнута на территории ЕС. В Данию установку привезли в рамках учений. Дальность ее стрельбы составляет до 460 км, а до Калининграда - всего 350 км.

В России военные эксперты говорят о необходимости симметричного ответа - нужно продемонстрировать испытания сухопутной версии "Калибра" и гиперзвукового комплекса.