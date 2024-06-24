Всего 2 раз так полить лук и крупные головки будут все лето

На дачных участках и огородах широко распространенную культуру лука выращивают многие садоводы.

Садоводы советуют использовать специальный настой на основе луковой шелухи. По их мнению, первый полив следует проводить в начале июня, когда лук активно растет, а затем в середине месяца, чтобы поддержать растения в период интенсивного формирования головок.

Согласно специалистам, для приготовления эффективного раствора нужно обработать луковую шелуху в десятилитровой емкости горячей водой.

По утверждению знающих огородников, необходимо дать настою постоять в течение суток, чтобы активные компоненты успели проникнуть в жидкость. С советом садоводов, следует поливать лук полученным настоем, избегая контакта с листьями, чтобы избежать возможных повреждений. Важно обильно орошать растения у корней, чтобы полезные вещества могли поглотиться почвой и обеспечить лук необходимыми питательными элементами, сообщает PROGOROD11.