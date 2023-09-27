Чтобы белье было безупречно чистым, совсем не обязательно покупать дорогостоящие стиральные порошки.

Нужно всего одно дешевое и всем доступное средство, которое усилит действие даже недорогого стирального порошка.

Опытная хозяйка в Дзене поделилась советом: всего 1-2 ложечки обычной пищевой соды, брошенные в барабан стиральной машинки, смогут сотворить чудо.

Белье будет приятно пахнуть и выглядеть как новое.