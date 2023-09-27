Всего 2 ложки копеечного средства и ваши вещи безупречно чистые — засыпьте в барабан
Фото: открытые источники
Чтобы белье было безупречно чистым, совсем не обязательно покупать дорогостоящие стиральные порошки.
Нужно всего одно дешевое и всем доступное средство, которое усилит действие даже недорогого стирального порошка.
Опытная хозяйка в Дзене поделилась советом: всего 1-2 ложечки обычной пищевой соды, брошенные в барабан стиральной машинки, смогут сотворить чудо.
Белье будет приятно пахнуть и выглядеть как новое.