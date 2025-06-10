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Всего 1 ложка на кожу — и подмышки будут сухими даже в +40: копеечный дезодорант, который легко сделать дома

Домашний дезодорант от Марины Жуковой: простой ...

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Домашний дезодорант от Марины Жуковой: простой и эффективный рецепт

Бьюти-специалист Марина Жукова предложила простой способ создания эффективного дезодоранта в домашних условиях. Особенно актуально это решение летом, когда повышенное потоотделение вызывает дискомфорт, а кожа нуждается в бережном уходе.

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1 чайная ложка детской присыпки
  • 1 столовая ложка лёгкого увлажняющего крема
  • 2 чайные ложки воды

Приготовление:

  1. Смешайте все компоненты до получения однородной массы.
  2. Сода борется с неприятным запахом, присыпка впитывает влагу, крем ухаживает за кожей, а вода объединяет текстуру состава.

Применение:

  • Перелейте средство в чистую ёмкость с роликовым аппликатором для удобства нанесения.
  • Храните дезодорант в холодильнике, чтобы холод придавал ощущение свежести.

Предупреждения:

Перед использованием протестируйте средство на коже, нанеся небольшое количество и наблюдая за реакцией в течение 24 часов. Если раздражение не возникнет, можно использовать средство ежедневно. Людям с чувствительной кожей или дерматологическими проблемами рекомендуется проконсультироваться с врачом, сообщает prochepetsk.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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