Всего 1 ложка на кожу — и подмышки будут сухими даже в +40: копеечный дезодорант, который легко сделать дома

Домашний дезодорант от Марины Жуковой: простой и эффективный рецепт

Бьюти-специалист Марина Жукова предложила простой способ создания эффективного дезодоранта в домашних условиях. Особенно актуально это решение летом, когда повышенное потоотделение вызывает дискомфорт, а кожа нуждается в бережном уходе.

Ингредиенты:

1 чайная ложка пищевой соды

1 чайная ложка детской присыпки

1 столовая ложка лёгкого увлажняющего крема

2 чайные ложки воды

Приготовление:

Смешайте все компоненты до получения однородной массы. Сода борется с неприятным запахом, присыпка впитывает влагу, крем ухаживает за кожей, а вода объединяет текстуру состава.

Применение:

Перелейте средство в чистую ёмкость с роликовым аппликатором для удобства нанесения.

Храните дезодорант в холодильнике, чтобы холод придавал ощущение свежести.

Предупреждения:

Перед использованием протестируйте средство на коже, нанеся небольшое количество и наблюдая за реакцией в течение 24 часов. Если раздражение не возникнет, можно использовать средство ежедневно. Людям с чувствительной кожей или дерматологическими проблемами рекомендуется проконсультироваться с врачом, сообщает prochepetsk.