Всего 1 ложка на кожу — и подмышки будут сухими даже в +40: копеечный дезодорант, который легко сделать дома
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Домашний дезодорант от Марины Жуковой: простой и эффективный рецепт
Бьюти-специалист Марина Жукова предложила простой способ создания эффективного дезодоранта в домашних условиях. Особенно актуально это решение летом, когда повышенное потоотделение вызывает дискомфорт, а кожа нуждается в бережном уходе.
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 1 чайная ложка детской присыпки
- 1 столовая ложка лёгкого увлажняющего крема
- 2 чайные ложки воды
Приготовление:
- Смешайте все компоненты до получения однородной массы.
- Сода борется с неприятным запахом, присыпка впитывает влагу, крем ухаживает за кожей, а вода объединяет текстуру состава.
Применение:
- Перелейте средство в чистую ёмкость с роликовым аппликатором для удобства нанесения.
- Храните дезодорант в холодильнике, чтобы холод придавал ощущение свежести.
Предупреждения:
Перед использованием протестируйте средство на коже, нанеся небольшое количество и наблюдая за реакцией в течение 24 часов. Если раздражение не возникнет, можно использовать средство ежедневно. Людям с чувствительной кожей или дерматологическими проблемами рекомендуется проконсультироваться с врачом, сообщает prochepetsk.
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