Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Всегда ставлю стаканчик с солью в каждой комнате - горничная раскрыла простую хитрость

Простая соль с каплей эфирного масла может заме...

biolinscientific.com

Подписаться на Дзен.канал

Иногда необычные открытия происходят в самых обыденных местах. Автор этой истории оказался в регистратуре медицинского центра, когда в тишине прозвучал неожиданный звук — «пшик».

Это сработал автоматический ароматизатор, и его резкий запах сразу показался неуместным для медицинского учреждения. Мысль отключить устройство возникла мгновенно. В этот момент в памяти всплыл другой, совершенно противоположный эпизод.

Воспоминание из санатория

Несколько лет назад автор отдыхал с сыном в санатории, где с порога встречал тонкий аромат трав. Это ощущение комфорта и уюта он запомнил надолго. Как выяснилось, секрет был в простой вазе с морской солью, стоящей у входа. Горничная поделилась, что в санатории используют ароматерапию, добавляя в соль несколько капель настоя трав — чаще с мятными нотами.

Соль не просто сохраняла аромат — она поглощала неприятные запахи и мягко распространяла аромат по комнате. Идея показалась автору настолько простой и гениальной, что он решил воспроизвести её дома.

Как создать аромат уюта своими руками

Вернувшись домой, он не стал искать дорогие вазы. В ход пошли пластиковые стаканчики из-под йогурта, наполненные морской солью (подходит и обычная поваренная). В каждый добавил по 7–8 капель эфирного масла — сначала мяту и лимон, затем лаванду. Один стаканчик оказался на полке, другой — в прихожей, третий — в шкафу с бельём.

Чтобы аромат не угасал, автор встряхивал соль каждые пару дней, «обновляя» эффект. А перед сном начал капать масло в раковину — лёгкий запах наполнял ванную комнату, создавая ощущение свежести.

Дом, где пахнет уютом

С тех пор вазочка с солью у входа стала частью вечернего ритуала. Простой, недорогой и абсолютно натуральный способ освежить воздух без химии. И главное — он не просто очищает помещение, но и создаёт ощущение комфорта, которое так приятно ощущать после тяжёлого дня.

Автор уверен: этот метод стоит попробовать. Он подойдёт тем, кто любит натуральные ароматы и хочет сделать свой дом по-настоящему уютным местом, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священники перечислили 3 ошибки православных на Пасху

Не у нас

13 часов назад

Святая Матрона говорила, что Европе и России грозят тяжелые испытания

дезинфекция москва официальный сайт

Не у нас

10 часов назад

У побережья США проснулся подводный вулкан Аксиал

Интересное в Казани

3 дня назад

Легкость моря и бабочки в животе: почему морепродукты - лучший выбор для первого свидания

юрист по медицинским вопросам в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники из Urban University получили миллиард от студентов

Новости Казани

10 часов назад

У главы районного отдела СК РТ нашли элитный автопарк и квартиры на 400 млн

Лонгриды

час назад

Миллиардный ущерб и тысячи пострадавших: как казанцы смогли провернуть аферу десятилетия

Новости Казани

6 часов назад

На проспекте Универсиады в Казани произошел серьезный пожар
Новости Казани
4 часа назад

Пожарного увезли на скорой после тушения огня на проспекте Универсиады

Предположительно, пламя охватило до 6 домов

Не у нас

6 часов назад

В Китае ученые создали сверхпрочную нержавеющую сталь

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане расследуют дело в отношении руководителя за неуплату налогов

Не у нас

7 часов назад

Ученые из Китая нашли способ избавить людей от сухости во рту

Новости Казани

8 часов назад

Появилось видео из дома в Казани на Мусина, где нашли мумию
Солистка группы SEREBRO из Казани 18 апреля поя...
Новости Казани
6 часов назад

Солистка группы SEREBRO из Казани 18 апреля появится в новом выпуске Comedy Club

Новости Казани

8 часов назад

Песошин объяснил, почему в казанском аэропорту стали реже вводить план «Ковер»

Не у нас

8 часов назад

Начальника пожарной части Набережных Челнов уволили в связи с утратой доверия

Не у нас

9 часов назад

Учёные определили метод похудения без голода
Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за лечение и где можно сэкономить